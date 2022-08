Bis ihr es versteht: Sonic Frontiers zeigt neuen Trailer und erscheint im November

Sonic Frontiers wird nicht verschoben. Das hatte Sega schon lange festgelegt, auch nachdem Fans per #DelaySonicFrontiers eine solche Verschiebung forderten. Das Spiel hatte mit seiner Ankündigung keinen guten Start, was vor allem auch an der gewählten Präsentation lag. Nur allmählich wurde das besser.

Das negative Feedback kam für Sega nicht überraschend. „Das ist nicht wirklich überraschend“, antwortete Sega-Präsident Takashi Iizuka dazu in einem Interview. „Uns ist klar, dass alle nur auf die Videos reagieren, die sie gesehen haben, und weil sie das neue Gameplay nicht verstehen, vergleichen sie es mit anderen Spielen, die sie bereits kennen“, so Iizuka

Der bei der Gamescom veröffentlichte Story-Trailer zeigt sich nach Anlaufschwierigkeiten nun gewohnt bunt und rasant. Vielleicht nimmt also alles noch ein versöhnliches Ende? Das wird sich schon am 8. November 2022 zeigen, denn diesen Termin hatte Sega als Veröffentlichungstag mit im Gepäck.

In Sonics neuem Abenteuer werden ganze Welten kollidieren! Ein nie dagewesenes Erlebnis mit neuen Höhen und dem Nervenkitzel der Freiheit, dank offener Zonen und des rasanten, Sonic-typischen Gameplays. Mächtige Feinde warten auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und vielen weiteren erstaunlichen Umgebungen.

Sega wird in Halle 9 am Stand A18 Sonic Frontiers natürlich auch vorstellen und dabei der Öffentlichkeit erstmals die Möglichkeit geben, selbst Hand anzulegen. Im Falle von Sonic Frontiers ist das ja ganz besonders wichtig. Unerlässlich, um es zu kapieren.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Sonic Frontiers, Sega