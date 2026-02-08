Das war … Kalenderwoche 6/2026

Die kurzfristige Nintendo Direct, aufregende Gerüchte, Entwarnung von Ubisoft und weitere Geschichten haben wir heute für euch. Nach einigen weiteren Videos haben wir schließlich noch zwei interessante Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie immer kurzfristig erfolgte die Ankündigung der neuen Nintendo Direct: Partner Showcase. In der neuen Ausstrahlung gab es einiges zu sehen, das Wichtigste findet ihr hier in alphabetischer Reihenfolge.

Gerüchte haben wie so oft derzeit Hochkonjunktur. So behauptet etwa ein Insider, dass Kingdom Hearts ein Remake erhalten soll. Möglich ist das auf jeden Fall. Zudem gibt es einen Hinweis auf ein neues Xenoblade. In beiden Fällen darf man gespannt sein, ob wir von den Projekten offiziell hören werden.

Ubisoft hat bekanntlich viele Spiele eingestampft. Nicht dazu gehört Beyond Good & Evil 2, wie man offiziell bekannt gab. Wann es jedoch konkret wird, ist nach wie vor offen, die Ankündigung war im Jahr 2017.

Eine interessante Geschichte gibt es zu Pokémon zu erzählen. Wie sind die Designs der Ultrabestien entstanden? Der Illustrator hat die Details erläutert.

Spielt ihr Gacha-Games? Inzwischen gibt es die Auswertung für die erfolgreichsten Gacha-Games des Jahres 2025. So könnt ihr sehen, wie sich euer Favorit geschlagen hat!

Sony hat in dieser Woche mit der Ankündigung von Horizon Hunters Gathering (PS5, PC) überrascht, das auf Koop und Live-Service setzt. Aus China kommt das neue Projekt Mythic Yi (Switch, PC), welches sich an der HD-2D-Pixeloptik orientiert. Eine Planänderung gab es bei Starsand Island (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), damit startet nächste Woche der Early Access. Falls ihr euch für die Fantasy-Life-Sim Animula Nook (PS5, Switch 2, PC) interessiert, dann könnt ihr euch nun für die erste Alpha melden. Zur aktuellen Beta von Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) gab es ausführliches Gameplay zu sehen.

Ende des Monats steht Tales of Berseria Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) an, die neusten Charaktervideos zeigten uns Eizen und Eleanor. Mit viel Retro-Flair erscheint in wenigen Tagen Under the Island (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC). Sehr spannend zeigt sich Emberville (PC), denn man vermischt Elemente aus Diablo und Stardew Valley. Alle Abonnenten von Nintendo Switch Online können ab sofort auf Balloon Kid und Yoshi zugreifen.

Nach langer Zeit schafft es The Disney Afternoon Collection nun auch noch auf Nintendo-Konsolen. Sammler freuen sich sogar über eine physische Veröffentlichung. Auf Nintendo Switch 2 portiert wird Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, eine Nintendo-Premiere für die Reihe. Weiter geprügelt werden darf mit Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC), in Season 3 gibt es vier neue Recken. Für Pokémon-Fans wirds nun noch teuer und spannend. Viel Geld müsst ihr nämlich für Pokémon Pinball in die Hand nehmen, also einen echten Automaten. Zudem plant man das 30-jährige Jubiläum in der kommenden Nacht beim Super Bowl zu feiern.

Wir sind euch noch die neuen Reviews von JPGAMES schuldig! Die Neuauflage Dragon Quest VII Reimagined (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) ist sehr gelungen. Insbesondere überzeugen die neue Optik sowie die fantastische Synchronisation. Mit Nioh 3 (PS5, PC) (zum Testbericht) werdet ihr erneut stark gefordert, somit benötigt ihr eine große Frust-Toleranz. Wer also auf Soulslikes steht, kommt auf seine Kosten.