Geschrumpft und zauberhaft: Fantasy-Life-Sim Animula Nook lädt zum ersten Alpha-Test ein

Die „cozy“ Fantasy-Life-Sim Animula Nook wird erstmals spielbar. Tencent Games und LilliLandia Games laden im PC-Alpha-Test dazu ein, euren Charakter zu schrumpfen und in eine zauberhafte liliputanische Welt einzutauchen.

Alltagsobjekte bekommen in diesem Spiel ganz neue Funktionen: Milchpackungen dienen als Häuser, Teetassen als Cafés und Gewürzgläser als leuchtende Läden. Hier bietet das Spiel umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung: Outfits, Möbel, Werkzeuge und Accessoires lassen den eigenen Stil in jeder Kleinigkeit widerspiegeln.

Intuitive Kreativwerkzeuge erleichtern das Gestalten, vom Entwerfen von Bauplänen bis hin zum modularen Zerlegen von Objekten. Die Anmeldung ist ab sofort über die offizielle Website möglich.

Vorerst nur auf PCs

Der Test läuft exklusiv auf PCs via Steam und ist auf eine begrenzte Spielerzahl ausgelegt. Alle Spieldaten (Accounts, Charaktere, Fortschritt, Items) werden – wie üblich – nach dem Test gelöscht, Ingame-Käufe sind deaktiviert.

Animula Nook ist für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PCs (via Steam und Epic Games Store) sowie Mac angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum steht bisher noch nicht fest.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Animula Nook, Tencent Games, LilliLandia Games