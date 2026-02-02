Tekken 8: Season 3 angekündigt – Kunimitsu kehrt zurück, drei weitere Charaktere geplant

Bandai Namco hat offiziell Season 3 für Tekken 8 vorgestellt. Im Laufe des Jahres wird die neue Phase vier zusätzliche spielbare Charaktere sowie eine neue Stage ins Spiel bringen.

Den Anfang macht Kunimitsu, die im späten Frühling als erster DLC-Charakter veröffentlicht wird. Im Sommer folgt Bob, bevor im Herbst Roger Jr. sein Comeback feiert. Für den Winter ist ein weiterer, bislang unangekündigter Kämpfer inklusive neuer Stage vorgesehen.

Käufer des Season-3-Passes erhalten zusätzlich das kosmetische Aurora Outfit Pack.

Neben neuen Inhalten stehen auch mehrere Updates an. Am 9. oder 10. Februar startet offiziell die Season 3, begleitet von einer 2nd Anniversary Campaign. Ein weiteres großes Update folgt am 16./17. März und bringt unter anderem ein überarbeitetes Balancing, einen Rank-Reset sowie weitere Anpassungen.

Tekken 8 ist derzeit für die PlayStation 5, die Xbox Series X und die Xbox Series S sowie für den PC über die Vertriebsplattform Steam erhältlich.

Der „Season 3“-Trailer:

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco