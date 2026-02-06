Retro-Anime trifft auf Koop-Fun: Dieses „Switch 2“-Exklusivspiel appelliert an eure Nostalgie

Im Rahmen des „Partner-Showcase“ von Nintendo wurde ein brandneuer Gameplay-Trailer zu Orbitals gezeigt. Nachdem das Spiel bereits bei The Game Awards 2025 einen ersten Eindruck hinterlassen hatte, gibt es nun ausführlicheres Material – und das sieht immer noch super cool aus.

Retro-Anime trifft Koop-Abenteuer

Orbitals ist ein Koop-Abenteuer für zwei SpielerInnen, das optisch stark von Retro-Anime inspiriert ist. SpielerInnen schlüpfen in die Rollen von Maki und Omura, die gemeinsam ins All aufbrechen, um ihre Heimat vor einem gefährlichen kosmischen Sturm zu retten.

Gemeinsam erkundet ihr gefährliche Höhlen, steuert ein Raumschiff durch Asteroidenfelder, meistert Minispiele und löst Rätsel. Dabei kommen verschiedene Werkzeuge zum Einsatz, darunter: Greifhaken zum Verschieben von Plattformen, Flüssigkeitswerfer zum Aktivieren von Mechanismen und Abkühlen heißer Flächen und die Strahlenkanone zum Zerstören von Hindernissen und Schmelzen von Metall.

Orbitals unterstützt mehrere Koop-Varianten: lokalen Splitscreen, GameShare mit einer zweiten Konsole sowie Online-Matchmaking. Dank integriertem Mikrofon und GameChat ist auch die Kommunikation problemlos möglich.

Orbitals erscheint diesen Sommer exklusiv für Nintendo Switch 2 und kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Informationen und Updates gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Orbitals, Shapefarm, Kepler Interactive