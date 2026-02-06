Falcom bringt die Xanadu-Serie zurück: Kyoto Xanadu ist ein düsteres RPG mit Urban-Fantasy-Fokus

Kyoto Xanadu ist ein neuer Eintrag der „Tokyo Xanadu“-Reihe und wurde beim „Partner-Showcase“ für Nintendo Switch und Switch 2 angekündigt. Das Action-RPG von Nihon Falcom wird im Sommer 2026 auch für Steam und PS5 erscheinen, wie man nachschob.

Das neue Setting spielt – wie der Name bereits sagt – in Kyoto. Protagonist Rei tritt der Hirasaka Academy bei, einer Schule für talentierte Schüler, und wird dort auf den Kampf im Great Labyrinth Xanadu vorbereitet.

SpielerInnen erkunden eine alternative Realität unter Japans Hauptstadt, die voller Monster und Mysterien ist. Das Spiel kombiniert dabei typische School-Life-Elemente und Beziehungen. Es knüpft thematisch an Tokyo Xanadu an, wo ein Eclipse-Reich nach einem Erdbeben entstand – hier steht Xanadu als zentraler Dungeon im Vordergrund.

​Die Xanadu-Reihe startete übrigens schon 1985 als Action-RPG und inspirierte spätere Falcom-Titel. Tokyo Xanadu (2024 als Tokyo Xanadu eX+ für Switch neu aufgelegt) kombinierte dann Hack-and-Slash mit Social-Link-Elementen à la Persona und sollte sich bewusst von Falcom-Serien wie Ys und Trails abheben. Kyoto Xanadu markiert nach Jahren die Rückkehr, mit Fokus auf japanische Urban-Fantasy.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Noisy Pixel, Bildmaterial: Kyoto Xanadu, Falcom