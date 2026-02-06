Turok kehrt auch zu Nintendo zurück: „Origins“ erscheint im Herbst für Nintendo Switch 2

Im Rahmen des aktuellen „Partner-Showcase“ von Nintendo hat Saber Interactive neue Details zu Turok: Origins bekannt gegeben. Der Shooter erscheint im Herbst für PlayStation 5, Xbox Series und PC – und neu auch für die Nintendo Switch 2. Die Serie fand einst auf dem Nintendo 64 ihren Anfang.

In Turok: Origins schlüpft ihr in die Rolle legendärer Turok-Krieger und stellt euch nicht nur Horden aggressiver Dinosaurier, sondern auch einer außerirdischen Bedrohung, die das Überleben der Menschheit gefährdet. Der Fokus liegt auf temporeichen Gefechten, in denen ihr allein oder im Koop mit Freunden kämpft.

Eine Mischung aus klassischem Gunplay und modernen Fähigkeiten wird den SpielerInnen geboten: Neben Plasma-Gewehren, Ray Guns, Snipern, Bögen und Schrotflinten lassen sich besiegte Gegner analysieren. Die DNA dieser Kreaturen kann extrahiert werden, um den eigenen Anzug zu verbessern und neue Kräfte freizuschalten. Diese Upgrades verändern nicht nur eure Werte, sondern auch eure Fähigkeiten im Kampf.

Die Missionen führen euch durch verschiedene, teils feindselige Umgebungen, von uralten Tempeln über Sümpfe und Höhlen bis hin zu dichten Dschungeln und kargen Wüstenlandschaften auf fremden Planeten. Dabei setzt Saber auf intensive Bosskämpfe, unterschiedliche Gegnertypen am Boden und in der Luft sowie kooperative Spielmechaniken.

Im Rahmen der heutigen Direct-Ausgabe wurde außerdem ein neues Gameplay-Segment gezeigt, das einen ersten Eindruck davon vermittelt, wie sich der Shooter auf Switch 2 schlägt. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch aus – die Veröffentlichung ist aktuell für Herbst 2026 geplant. Bis dahin könnt ihr euch mit der Turok Trilogy* beschäftigen, die für PS5 und auch für Switch erschienen ist.

Der Trailer:

Bildmaterial: Turok: Origins, Saber Interactive, Universal Products & Experiences