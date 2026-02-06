Hunters Gathering: Die Horizon-Welt wird um Koop-Actionspiel mit Live-Service-Ansatz erweitert

Sony und der Entwickler Guerrilla Games haben offiziell Horizon Hunters Gathering vorgestellt, ein neues kooperatives Actionspiel im Horizon-Universum. Der Titel, der für PlayStation 5 und PC entsteht, bringt erstmals Team-Gameplay in die populäre Franchise.

In Horizon Hunters Gathering schließen sich bis zu drei SpielerInnen als Hunter zusammen, um gefährliche Maschinen zu bekämpfen und taktische Missionen zu bestehen. In den Kämpfen wird auf reaktives, skillbasiertes Gameplay gesetzt, wobei die taktische Präzision der bisherigen Horizon-Ableger mit der Dynamik des Teamspiels verbunden wird.

Das Spiel bietet mehrere Herausforderungen: In Maschinenübergriff stürmen Wellen von Maschinen aus unterirdischen Portalen ans Tageslicht und müssen gemeinsam gestoppt werden. Brutstättenabstieg hingegen ist eine mehrstufige Prüfung mit wechselnden Umgebungen, versteckten Belohnungen und harten Gegnern.

SpielerInnen wählen aus einer Auswahl von Huntern mit individuellen Fähigkeiten, Spielstilen und Rollen, die durch ein Roguelite-Vorteilssystem personalisiert werden können. Das Spiel integriert außerdem eine narrative Kampagne, die neue Charaktere, Konflikte und Geheimnisse ins Spiel bringt, ohne dabei auf die bekannten Helden wie Aloy zu setzen.

Immer zurück zur Basis

Zwischen den Einsätzen wird in eine Jägersiedlung zurückgekehrt – ein sozialer Hub, in dem Ausrüstung verbessert, Händler besucht und Hunter angepasst werden können. Guerrilla betont, dass Hunters Gathering nicht nur ein einmaliges Event, sondern der Auftakt zu einer größeren Reise im Franchise sein soll.

Eine geschlossene Beta über das „PlayStation Beta“-Programm soll noch Ende Februar stattfinden und SpielerInnen die Möglichkeit geben, erste Jagden zu testen und direktes Feedback zu liefern, um so die Qualität des Spiels zu verbessern. Crossplay und plattformübergreifender Fortschritt werden ebenfalls unterstützt. Details zum finalen Termin stehen noch aus, doch es sollen in den kommenden Monaten weitere Updates folgen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Horizon Hunters Gathering, Guerrilla