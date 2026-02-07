Pokémon Pinball ist zurück, aber nicht so wie ihr denkt – sondern in Lebensgröße

Wie wär’s mit einer schnellen Runde Pokémon Pinball vom Game Boy Advance? Oder doch lieber eine Nummer größer? Wenn ihr noch Platz im Hobbyraum habt und das Konto mitspielt, könnte dieses neue „Spielzeug“ genau das Richtige sein. Und hey: immer noch günstiger als das Fahrrad in Azuria City – ein echtes Schnäppchen also.

Im Vorfeld des Pokémon Day am 27. Februar 2026 hat Stern Pinball einen offiziellen Pokémon-Flipperautomaten angeteasert. Wichtig: Hier geht es nicht um ein Videospiel, sondern um ein echtes Pinball-Cabinet.

Preise und Editionen

Der Automat erscheint in drei Varianten: Pro: ab 6.999 US-Dollar, Premium: 9.699 US-Dollar und die Limited Edition: 12.999 US-Dollar, limitiert auf 750 Stück weltweit. Welche Unterschiede es zwischen den einzelnen Versionen genau gibt, wurde noch nicht genannt. Damit liegen die Preise sogar ungefähr auf dem Niveau anderer Stern-Pinball-Modelle zu Marken wie Star Wars, X-Men oder Jurassic Park.

Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht, der Automat wird derzeit mit „coming soon“ geführt. Interessierte können sich auf der offiziellen Website für Updates registrieren oder direkt eine Kaufanfrage stellen. Passend zum Jubiläum kündigte Pokémon auch eine Kooperation mit dem diesjährigen Super Bowl an. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Pokémon Pinball Teaser:

via Siliconera, Bildmaterial: The Pokémon Company