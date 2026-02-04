HD-2D trifft auf chinesische Mythologie: Mythic Yi soll 2026 für Switch und PCs erscheinen

Sehnt ihr euch nach mehr klassischer rundenbasierter RPG-Action im Stil von Octopath Traveler oder den Dragon-Quest-Remakes? Dann solltet ihr Mythic Yi im Auge behalten. Das Spiel verbindet klassische JRPG-Strukturen mit chinesischer Mythologie und setzt dabei auf die bekannte HD-2D-Pixeloptik.

Der chinesische Entwickler Equalizer hat Mythic Yi offiziell für Nintendo Switch und PC via Steam angekündigt. Die Veröffentlichung ist für 2026 geplant. Besonders erfreulich: Das Spiel wird deutsche Texte bieten – etwas, das zuletzt selbst bei vergleichbaren Genrevertretern nicht selbstverständlich war. Ja, ich meine dich, Octopath Traveler 0.

Chinesische Mythologie im Mittelpunkt

Mythic Yi ist im mythischen Urzeitalter angesiedelt, in dem zehn Sonnen den Himmel verbrannten und die Welt ins Chaos stürzten. Ihr schlüpft in die Rolle des himmlischen Bogenschützen Yi und begebt euch mit Gefährten auf eine Reise, um sechs mächtige Bestien zu besiegen und die Menschheit zu retten.

Die Geschichte basiert auf dem Mythos „Yi Shoots Down Nine Suns“, wird jedoch erweitert um emotionale Nebenstränge, göttliche Intrigen und schicksalhafte Entscheidungen.

Das rundenbasierte Kampfsystem setzt auf strategische Elemente wie den Kreislauf der fünf Elemente, wechselnde himmlische Phänomene und unterschiedliche Bogen-Fähigkeiten. Entscheidungen bei Ausrüstung, Aktionsreihenfolge und Skill-Timing beeinflussen den Kampfverlauf deutlich.

Auch erzählerisch bietet Mythic Yi Wahlfreiheit: Mehrere Handlungszweige und Entscheidungen verändern den Verlauf der Geschichte und das Schicksal bekannter Gottheiten wie Fuxi, Nuwa oder Dijun – als Verbündete oder Gegner.

Weiter unten könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen. Was haltet ihr davon? Gefällt euch der „HD-2D“-Artstil immer noch oder ist er euch langsam zu abgenutzt?

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mythic Yi, Equalizer