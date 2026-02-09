Final Fantasy VII Rebirth mit limitierter „Zack Fair“-Karte für Switch 2 ist jetzt vorbestellbar

Wie schon Final Fantasy VII Remake Intergrade wird Final Fantasy VII Rebirth leider nur auf einer Game Key Card für Nintendo Switch 2 erscheinen. Auf dieser Cartridge befindet sich der Schlüssel als Zugang zum Spiel – die Spieldaten müssen anschließend heruntergeladen werden.
Was im Falle von Final Fantasy VII Remake galt, gilt auch diesmal: Rebirth ist schlicht zu groß für die dem Vernehmen nach größten „Switch 2“-Cartridges. Kleiner Trost für Sammler: Final Fantasy VII Rebirth liegt in der Erstauflage, die hier bei Amazon vorbestellbar* ist, eine „Zack Fair“-Karte zu Magic the Gathering bei!
Diese Promokarte gibt es als Beilage nur, solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um eine „Variant Art“-Karte, die laut The Gamer nur auf diesem Wege erhältlich sein wird. Immerhin, die ist wirklich physisch.
Final Fantasy VII Rebirth ist darüber hinaus auch digital vorbestellbar und erscheint natürlich am 3. Juni 2026 neben Nintendo Switch 2 auch für Xbox. Greift ihr zur Handelsversion für Nintendo Switch 2 oder bleibt ihr stark, das „Game Key Cards“ angeht?
Bildmaterial: Square Enix
2 Kommentare
Ach menno, ausgerechnet einer meiner Commander 🥹. Irre ich mich oder gab es das nicht schon einmal mit einer anderen Karte?
Falls hier jemand kein Magic spielt, kein Interesse an der Karte hat und sich das Spiel holt:
Schwierig geworden wegen des Thema (hab da schon mal erläutert - nun naja, interessiert auch keiner mehr darüber..) Selbst bei Modulen ist oft ein großer Download nötig, ähnlich wie auf der PS5 (passen höchsten bis zur 100 GB und danach mit Patch) . Rein physisch existiert kaum noch bald. Digital ist praktisch, vor allem für die Jüngeren, aber ja wenn Server oder Strom weg sind, schaut man alt aus. Leider haben wir uns da schon dran gewöhnt. Ob’s langfristig gut ist, ist eine andere Frage, aber der Zug ist wohl schon bereits abgefahren.