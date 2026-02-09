Final Fantasy VII Rebirth mit limitierter „Zack Fair“-Karte für Switch 2 ist jetzt vorbestellbar

Wie schon Final Fantasy VII Remake Intergrade wird Final Fantasy VII Rebirth leider nur auf einer Game Key Card für Nintendo Switch 2 erscheinen. Auf dieser Cartridge befindet sich der Schlüssel als Zugang zum Spiel – die Spieldaten müssen anschließend heruntergeladen werden.

Was im Falle von Final Fantasy VII Remake galt, gilt auch diesmal: Rebirth ist schlicht zu groß für die dem Vernehmen nach größten „Switch 2“-Cartridges. Kleiner Trost für Sammler: Final Fantasy VII Rebirth liegt in der Erstauflage, die hier bei Amazon vorbestellbar* ist, eine „Zack Fair“-Karte zu Magic the Gathering bei!

Diese Promokarte gibt es als Beilage nur, solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um eine „Variant Art“-Karte, die laut The Gamer nur auf diesem Wege erhältlich sein wird. Immerhin, die ist wirklich physisch.

Final Fantasy VII Rebirth ist darüber hinaus auch digital vorbestellbar und erscheint natürlich am 3. Juni 2026 neben Nintendo Switch 2 auch für Xbox. Greift ihr zur Handelsversion für Nintendo Switch 2 oder bleibt ihr stark, das „Game Key Cards“ angeht?

Die Bilder dazu:

Bildmaterial: Square Enix