Nintendo bestätigt Direct für diese Woche und ja, es ist ein Partner-Showcase

Nintendo hat die vorab bereits gemunkelte Direct für diese Woche bestätigt. Und tatsächlich, es wird ein Partner-Showcase sein. Die Ankündigung der Show erfolgte einmal mehr exklusiv in der „Nintendo Today“-App und kurze Zeit später über andere Kanäle.
Der Partner-Showcase wird, wie Insider vorab bereits bekannt machten, am morgigen 5. Februar über die Bühne gehen. Konkret solltet ihr euch ab 15 Uhr deutscher Zeit nichts mehr vornehmen, wenn ihr live dabei sein wollt.
Der Partner-Showcase wird sich naturgemäß vor allem Third-Party-Spielen widmen, wobei es um Switch und „Switch 2“-Spiele gehen soll. Nintendo-Spiele stehen demnach nicht im Fokus, sind aber auch nicht ausgeschlossen.
Zu den bisher angekündigten Third-Party-Games ohne Termin gehören unter anderem Elden Ring: Tarnished Edition und The Duskbloods. Auch Final Fantasy VII Rebirth, wenngleich noch nicht formell angekündigt, wird für Switch 2 erscheinen.
Nintendo-Fans zwiegespalten
Einige Nintendo-Fans dürften dennoch enttäuscht sein. Das First-Party-Line-up für 2026 ist ausbaufähig und wenngleich die kommenden Wochen und das Frühjahr unter anderem Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book oder Pokémon Pokopia bringen, so sind Spiele wie Fire Emblem: Fortune’s Weave noch ohne Termin und auf die ein oder andere Neuankündigung für das Restjahr dürfen Fans sicherlich auch noch hoffen.
Doch nicht morgen. Die 30 Minuten dürften eher Square Enix, Capcom, Bandai Namco und westlichen Publishern wie Electronic Arts, Take-Two (jedenfalls nicht mit Borderlands 4) oder Ubisoft gehören. Auf welche Spiele und Ankündigungen hofft ihr?
Der Livestream:
Bildmaterial: Nintendo
Och Mensch, @Weird, zerstöre doch nicht mein episches Bild eines Nate-the-Hate-Ninjas, der sich vor Vollmond-Hintergrund ins Nintendo-HQ schleicht und heimlich an Türen lauscht.
Aber ja, du hast Recht. Eigentlich ist's wirklich keine große Kunst, sich auszurechnen, wann die ganzen Präsentationen ungefähr stattfinden.
Glaube das wir auch was zu Duskbloods sehen werden, was mich aber eher weniger interessiert. Dafür hoffe ich auf das Bloober Game.
Sry @Champloo sicherlich ist er wirklich so ein Ninja! Und hinterher bricht er auch bei dir ein um dir Geschenke zu klauen! Ähm... zu bringen? Ganz, ganz bestimmt! D=
Einen Tag hät er zumindest noch um wirklich was beeindruckendes vorherzusagen und zwar welche Spiele genau präsentiert werden, abgesehen von Level 5, wüsste ich da gerade nicht wirklich etwas, was man aktuell groß erraten könnte xD Aber vielleicht habe ich auch einfach nur wieder einige Spiele vergessen, die so sicher sind, wie das Amen in der Kirche. Bin halt dement, was soll ich sagen
Freu mich drauf. Ich denke zwar, dass ne Partner Direct nicht dafür sorgen wird, dass ich mir ne Switch 2 kaufen werde (schätze einfach, die meisten der angekündigten Spiele werden auch auf anderen Konsolen kommen, wo ich gerade optisch aufwändigere Spiele eher zocken werde), aber eine nette Überraschung oder zwei könnten dabei sein.
Ports von Spielen, die es bereits auf anderen Konsolen gibt, interessieren mich jetzt weniger, wie schon gesagt, würde sie vermutlich eh lieber dort spielen wollen. Wenn schon Ports oder Remaster, dann lieber von Spielen, die aktuell nicht auf modernen Plattformen verfügbar sind wie eine Silent Hill Master Collection (bevor ihr fragt, ja, das Copium war ganz exquisit!) Und natürlich vor allem neue Spiele, ein paar nette Überraschungen. Wenn dann ein Third-Party-Swich-Exklusivspiel dabei ist (vom Kaliber eines Hundred Line), umso besser!
GVG haben über die Direct spekuliert und Sachen wie Ace Attourney in den Raum geworfen, ich finde, da wäre ein gänzlich neuer Teil auch mal überfällig.
Wobei ich aber am meisten schmunzeln musste, war, als Derrick das Thema Gravity Rush aufgegriffen hatte und darüber sprach, ob Bandai Namco sich auch hiervon die Rechte von Sony gesichert haben könnte und sie jetzt auf Switch rereleasen. Würde ich extrem feiern, Kat verdient eine zweite Chance! Nicht nur als Collection, sondern auch als gänzlich neues Spiel, ich finde, der "Epilog" des zweiten Teils verdient es, ein eigenständiges Spiel zu sein, fand es immer schade, dass man hier so viel erfährt, aber es letztendlich zu kurz kam.
Eine Rückkehr von Gravity Rush wäre vermutlich eine Wahnsinnsbombe und mein Highlight der Show - selbst, WENN es nur Ports wären, das wäre die EINZIGE Ausnahme, bei der ich bei nem Port ausflippen würde!
Ich hoffe auf Material und Release Datum zum Elden Ring Port und Duskbloods.
Level.5 möchte bitte auch wieder etwas zu Decapolice und Layton zeigen! Sollte drin sein ☺️
Ansonsten lasse ich mich überraschen 😉