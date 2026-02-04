Nintendo bestätigt Direct für diese Woche und ja, es ist ein Partner-Showcase

Nintendo hat die vorab bereits gemunkelte Direct für diese Woche bestätigt. Und tatsächlich, es wird ein Partner-Showcase sein. Die Ankündigung der Show erfolgte einmal mehr exklusiv in der „Nintendo Today“-App und kurze Zeit später über andere Kanäle.

Der Partner-Showcase wird, wie Insider vorab bereits bekannt machten, am morgigen 5. Februar über die Bühne gehen. Konkret solltet ihr euch ab 15 Uhr deutscher Zeit nichts mehr vornehmen, wenn ihr live dabei sein wollt.

Der Partner-Showcase wird sich naturgemäß vor allem Third-Party-Spielen widmen, wobei es um Switch und „Switch 2“-Spiele gehen soll. Nintendo-Spiele stehen demnach nicht im Fokus, sind aber auch nicht ausgeschlossen.

Zu den bisher angekündigten Third-Party-Games ohne Termin gehören unter anderem Elden Ring: Tarnished Edition und The Duskbloods. Auch Final Fantasy VII Rebirth, wenngleich noch nicht formell angekündigt, wird für Switch 2 erscheinen.

Nintendo-Fans zwiegespalten

Einige Nintendo-Fans dürften dennoch enttäuscht sein. Das First-Party-Line-up für 2026 ist ausbaufähig und wenngleich die kommenden Wochen und das Frühjahr unter anderem Mario Tennis Fever, Yoshi and the Mysterious Book oder Pokémon Pokopia bringen, so sind Spiele wie Fire Emblem: Fortune’s Weave noch ohne Termin und auf die ein oder andere Neuankündigung für das Restjahr dürfen Fans sicherlich auch noch hoffen.

Doch nicht morgen. Die 30 Minuten dürften eher Square Enix, Capcom, Bandai Namco und westlichen Publishern wie Electronic Arts, Take-Two (jedenfalls nicht mit Borderlands 4) oder Ubisoft gehören. Auf welche Spiele und Ankündigungen hofft ihr?

Der Livestream:

