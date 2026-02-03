Gut Ding will Weile haben: Starsand Island streicht Launch und startet erstmal im Early-Access

Der Cozy-Crowdfunding-Abenteuer Starsand Island schlägt einen neuen Veröffentlichungsweg ein. Statt einem vollständigen Launch Anfang Februar startet das Spiel nun am 11. Februar im Early-Access für PC via Steam sowie im Game Preview für Xbox Series. Die richtige Veröffentlichung soll im Sommer für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC folgen.

Warum Early Access?

Entwickler Seed Sparkle Lab nutzt die Early-Access-Phase, um Inhalte zu finalisieren und vor allem das Endgame zu verfeinern. Spielerfeedback soll direkt einfließen und Stabilität, Umfang sowie das „pastorale“ Ökosystem verbessern. Multiplayer wird es allerdings auch erst später geben.

Zum Start vom Early-Access stehen zwei Versionen bereit. Die Standard-Edition enthält das Basisspiel samt aller Early-Access-Inhalte; Käufer im Launchzeitraum erhalten zusätzlich einen Chinese-New-Year-Bonus mit festlichen Outfits und Möbeln. Die Deluxe Edition legt mit romantisch inspirierten Outfits und Fantasy-Möbeln nach und bietet von Beginn an mehr Individualisierung. Die Version enthält natürlich alle Inhalte der Standard Edition.

Bereits im Early Access soll der Großteil der Inhalte spielbar sein – laut Team über 100 Stunden. Dazu zählen Ranching, Farming, Erkundung, Fischen und Crafting. Beziehungen zu NPCs mit eigenen Geschichten sollen Fortschritt und Narrative vorantreiben, während ein flexibles Bau- und Crafting-System viel kreative Freiheit bieten soll.

Dass Starsand Island mehr kann als nur Entschleunigung, zeigte bereits der Trailer aus Dezember: Kämpfe gehören ebenfalls zum Spiel. Wer neugierig ist, sollte unbedingt reinschauen. Einen komplett neuen Early Access Trailer gibt es aber auch.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Starsand Island, Seed Sparkle Lab