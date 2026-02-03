Gut Ding will Weile haben: Starsand Island streicht Launch und startet erstmal im Early-Access

Der Cozy-Crowdfunding-Abenteuer Starsand Island schlägt einen neuen Veröffentlichungsweg ein. Statt einem vollständigen Launch Anfang Februar startet das Spiel nun am 11. Februar im Early-Access für PC via Steam sowie im Game Preview für Xbox Series. Die richtige Veröffentlichung soll im Sommer für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC folgen.
Warum Early Access?
Entwickler Seed Sparkle Lab nutzt die Early-Access-Phase, um Inhalte zu finalisieren und vor allem das Endgame zu verfeinern. Spielerfeedback soll direkt einfließen und Stabilität, Umfang sowie das „pastorale“ Ökosystem verbessern. Multiplayer wird es allerdings auch erst später geben.
Zum Start vom Early-Access stehen zwei Versionen bereit. Die Standard-Edition enthält das Basisspiel samt aller Early-Access-Inhalte; Käufer im Launchzeitraum erhalten zusätzlich einen Chinese-New-Year-Bonus mit festlichen Outfits und Möbeln. Die Deluxe Edition legt mit romantisch inspirierten Outfits und Fantasy-Möbeln nach und bietet von Beginn an mehr Individualisierung. Die Version enthält natürlich alle Inhalte der Standard Edition.
Bereits im Early Access soll der Großteil der Inhalte spielbar sein – laut Team über 100 Stunden. Dazu zählen Ranching, Farming, Erkundung, Fischen und Crafting. Beziehungen zu NPCs mit eigenen Geschichten sollen Fortschritt und Narrative vorantreiben, während ein flexibles Bau- und Crafting-System viel kreative Freiheit bieten soll.
Dass Starsand Island mehr kann als nur Entschleunigung, zeigte bereits der Trailer aus Dezember: Kämpfe gehören ebenfalls zum Spiel. Wer neugierig ist, sollte unbedingt reinschauen. Einen komplett neuen Early Access Trailer gibt es aber auch.
Der neue Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Starsand Island, Seed Sparkle Lab
4 Kommentare
Bei sowas werde ich ja erstmal skeptisch von Natur aus.
Kann auch sein das man mit dem Early Access das Geld schonmal reinholen will aber es bei der Version auch bleibt. Der finale Realease der im "Sommer" dann passieren soll bleibt aus und wird öfter verschoben.
Ich bezweifle das man in den paar Monaten auch großartig Spieler Feedback großartig einbinden kann. Anscheinend scheint ja schon ein gutes Stück vom Spiel zu stehen wenn man 100 Stunden anpreist.
Ich bin absolut Null Fan von Early Access spielen. Zu oft mit auf die Nase gefallen und zu oft Versprechen nicht gehalten. Für mich persönlich ein rotes Tuch.
Ursprünglich wurde das bei Kickstarter finanziert. Vielleicht ist die Kohle ausgegangen, aber man ist noch nicht ganz zufrieden. Für so ein Projekt ist der Early-Access natürlich eine gute Möglichkeit der weiteren Entwicklungsfinanzierung. Aber das ist schon recht kurzfristig ...
Wenn kurz vor Launch das Konzept auf Early Access geändert wird, dann wird es sicher Geld sein.
Aber immer noch fairer als einen verbuggten Schrotthauden offiziell zu launchen. Early Access sollte jedem eine Warnung sein.
Der Trailer sieht wieder Mal fantastisch aus und allzu viel scheint ja nicht bis zum vollen Release zu fehlen, wenn bereits der Großteil vom Spiel steht.
Es gibt zwar erstmal keine Version für die Switch oder Playstation, aber das passt für mich, da ich sowieso lieber mit der Vollversion beginnen möchte.