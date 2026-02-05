Square Enix überrascht mit Fortsetzung der düsteren Visual-Novel-Serie Paranormasight

Im Rahmen des „Partner-Showcase“ von Nintendo hat Square Enix überraschend eine Fortsetzung zu Paranormasight angekündigt. Der neue Teil trägt den Titel Paranormasight: The Mermaid’s Curse und erscheint bereits am 19. Februar für Nintendo Switch, PCs via Steam und für Mobilgeräte.

Das Original Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo erschien 2023 und überzeugte nicht nur uns mit einer dichten Mischung aus Mystery, Horror und Detektivarbeit im nächtlichen Tokio. Der Titel entwickelte sich schnell zu einem Geheimtipp für Fans von düsteren Visual-Novels.

Im Sequel verschlägt es SpielerInnen in eine Küstenregion Japans. Im Mittelpunkt steht die junge Perlentaucherin Yuza Minakuchi, die bei einem Tauchgang auf eine unheimliche Entdeckung stößt: eine andere Version ihrer selbst auf dem Meeresgrund.

Kurz darauf häufen sich mysteriöse Ereignisse unter den Bewohnern der Insel. Euch erwartet dabei eine brandneue Geschichte mit einem neuen Schauplatz, neuen Charakteren und neuen übernatürlichen Legenden. Auch neue Mechaniken und Spielsysteme sind versprochen.

Die Story stammt dabei erneut aus der Feder von Takanari Ishiyama und ihr könnt euch auf Charakter-Designs von Gen Kobayashi (The World Ends With You) freuen. Die Musik steuert Hidenori Iwasaki bei. Seht nachfolgend den ersten Trailer!

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Paranormasight: The Mermaid’s Curse, Square Enix