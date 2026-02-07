Resident Evil Requiem gewährt einen ersten Blick auf die amiibo zu Grace und Leon

Inzwischen beherrscht Resident Evil Requiem gefühlt täglich die Schlagzeilen und so mancher Fan muss wohl gar nicht noch mehr wissen. Die Gelegenheit „Partner-Showcase“ ließ sich Capcom in dieser Woche trotzdem nicht entgehen. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeinen Nintendo-Fan, der nicht gehört hat, dass „Requiem“ für die Switch 2 erscheint. Und natürlich das Resident Evil – Generation Pack* – das wollen wir mal nicht vergessen.

Lange Zeit sehr wohl vergessen wurde die vor vielen Wochen angekündigte amiibo-Figur zu Resident Evil Requiem. Jetzt haben wir Grace Ashcroft endlich zu Gesicht bekommen und dann gab es doch noch eine Überraschung. Leon S. Kennedy bekommt ebenfalls eine amiibo-Figur! Beide Figuren werden im Sommer erscheinen.

Auf den Pro Controller für Nintendo Switch 2 zu Resident Evil Requiem müsst ihr nicht so lange warten. Dieser erscheint gemeinsam mit dem Spiel schon am 27. Februar und ist im Nintendo Store* und bei Amazon* noch vorbestellbar. Für die amiibo-Figuren gilt das noch nicht.

Spielt ihr mit dem Gedanken, euch die „Switch 2“-Version zuzulegen? Ein ausführliches Vergleichsvideo zu dem Spiel auf verschiedenen Plattformen findet ihr hier. Spoiler: Die „Switch 2“-Version macht natürlich Abstriche, sieht aber insgesamt ziemlich gut aus.

Die neuen Szenen:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom