Tokyo Scramble macht die Switch 2 in einer Woche um ein Exklusivspiel reicher

Mit Tokyo Scramble haben Binary Haze Interactive und Entwickler Adglobe (Ender Magnolia und Ender Lilies) ein neues Exklusivspiel für Nintendo Switch 2 angekündigt. Das Survival-Puzzle-Action-Spiel, in dem schnelles Denken noch schnellere Entscheidungen über Leben und Tod entscheiden, erscheint schon am 11. Februar 2026.

Eine spätere Veröffentlichung für weitere Plattformen ist natürlich nicht ausgeschlossen. „Highschool-Schülerin Anne ist auf dem Weg zu einem Treffen mit Freunden, als ihr U-Bahn-Wagen abrupt in eine Erdspalte stürzt“, werdet ihr in die Story eingeführt.

Als Anne wieder zu sich kommt, befindet sie sich in einem rätselhaften und fremdartigen Land. „Die Tokioter ahnen nichts von der unbekannten Welt, die sich unter ihren Füßen erstreckt. Schreckliche Kreaturen, die von Dinosauriern abstammen, streifen dort herum“, heißt es.

Anne gibt den Kreaturen den Spitznamen „Zinos“ – und Anne will natürlich nicht als Zino-Futter enden. „Ihr scharfer Verstand, ihre treue Smartwatch und ihre Freunde müssen ihr helfen, sich aus dieser Lage zu befreien – sonst wird sie es sein, die vom Aussterben bedroht ist!“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Tokyo Scramble, Binary Haze Interactive, Adglobe