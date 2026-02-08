Auch Nintendo räumt ein: „Switch 2“-Verkäufe im Westen über Weihnachten schwächer

Nintendo blickt insgesamt auf ein paar sehr erfolgreiche erste Monate der Nintendo Switch 2 zurück. Dennoch scheint man intern nicht vollständig zufrieden zu sein – zumindest, wenn es nach den jüngsten Aussagen von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa geht. Vor allem das Weihnachtsgeschäft außerhalb Japans blieb leicht hinter den Erwartungen zurück.

Westen schwächer, Japan stärker

Während sich die Switch 2 in Japan besser verkauft als ursprünglich prognostiziert, lief es in westlichen Märkten weniger rund. Furukawa bestätigte gegenüber Investoren, dass die Verkaufszahlen dort „leicht schwächer“ ausfielen als erwartet. Zuvor hatte es entsprechende Medienberichte gegeben.

Japan gleicht diese Schwäche jedoch mehr als aus: Die heimische Nachfrage übertrifft die internen Prognosen deutlich und federt die schwächere Entwicklung in den USA und Europa ab.

Besonders in den USA fiel das Weihnachtsgeschäft der Switch 2 rund 35 Prozent schwächer aus als das erste Weihnachtsfest der ursprünglichen Switch. Im Vereinigten Königreich betrug das Minus etwa 16 Prozent, in Frankreich sogar rund 30 Prozent. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass sich die Switch 2 in den ersten Monaten nach der Veröffentlichung insgesamt sogar besser verkauft hat als die Switch 1 damals im gleichen Zeitraum. Damit ist sie die am schnellsten verkaufte Konsole Nintendos.

Gegenüber Aktionären erklärte Furukawa die Situation wie folgt: „… Wie Sie wissen, hat der Absatz von Hardware im Inland unsere Erwartungen übertroffen, während der Absatz im Ausland etwas hinter unseren Erwartungen zurückblieb.“ Kurz gesagt: Die Gesamtziele werden erreicht – nur anders verteilt, als Nintendo es ursprünglich eingeplant hatte.

Zahlen sprechen weiter für die Switch 2

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, dem Weihnachtsquartal, verkaufte sich die „Switch 2“ 7,01 Millionen Mal. Das ist eine Million weniger, als die fünf Jahre alte PS5 weltweit in diesem Zeitraum erreichte. Zum Stichtag 31. Dezember liegt die Switch 2 bei 17,37 Millionen Einheiten weltweit. Damit übertrifft sie sogar schon die Gesamtverkaufszahlen der Wii U (13,56 Millionen).

Nintendo dürfte dennoch genau hinschauen, wie sich die Lage im kommenden Jahr entwickelt. Mit weiteren großen Spielen könnte sich das Bild bereits zum nächsten Weihnachtsgeschäft deutlich verändern.

