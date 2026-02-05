Das nächste HD-2D-RPG von Square Enix hat einen Termin: Elliot sehen wir im Juni

Im Rahmen des „Partner Showcase“ meldete sich heute The Adventures of Elliot: The Millennium Tales mit einem festen Termin und neuen Trailer zurück. Das HD-2D-Abenteuer erscheint demnach am 18. Juni 2026.

Das RPG wird für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Eine Demo zu dem HD-2D-Abenteuer ist weiterhin exklusiv für Switch 2 verfügbar. Sie wurde bereits zur Ankündigung des Spiels veröffentlicht.

Erstmals vorgestellt wurde der Titel bereits im Juli letzten Jahres. Für Square Enix ist es ein neuer Ansatz: Statt rundenbasierter Kämpfe wie in Octopath Traveler steht hier actionorientiertes Gameplay im Fokus.

Protagonist Elliot nutzt verschiedene Waffentypen, die sich je nach Gegner unterschiedlich effektiv zeigen. Unterstützt wird er von der Fee Faie, die entweder selbst angreift oder von einer zweiten Person im Koop-Modus gesteuert werden kann. Nachfolgend gibt es den neuen Trailer.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works