Wie abgelehnte Pokémon-Designs nach Jahren doch noch ihren Weg in die Spiele fanden

Erinnert ihr euch noch an die Ultrabestien aus Pokémon Sonne und Mond? Schon 2016 sorgten sie für Diskussionen: zu fremd, zu gruselig, „nicht wie Pokémon“. Über Design lässt sich bekanntlich streiten – man liebt sie oder man hasst sie. Doch jetzt ist klar: Genau dieser Effekt war beabsichtigt.

Mit der siebten Generation führte Game Freak 88 neue Pokémon ein – darunter die Ultrabestien. Diese stammen nicht aus der bekannten Pokémon-Welt, sondern aus dem „Ultradimensionen“ und sind damit bewusst als etwas Fremdes angelegt. Dass sie sich stark von klassischen Designs unterscheiden, war also kein Zufall.

Abgelehnte Entwürfe als kreative Grundlage

Der Illustrator Yusuke Omura, schon seit der 4. Generation an verschiedenen Pokémon Designs beteiligt und in Sonne und Mond sogar leitend, erklärte auf Twitter, woher die ungewöhnliche Optik kommt. Demnach griff er auf ältere Entwürfe zurück, die zuvor von Art Director Ken Sugimori abgelehnt worden waren – und machte genau deren „Probleme“ zum Stilmittel der Ultrabestien.

Omura beschreibt seinen Ansatz offen und selbstironisch. Wörtlich schreibt er: „Ich habe die Ultrabestien entworfen, indem ich mich an einige meiner früheren Entwürfe erinnert habe, die von Herrn Sugimori abgelehnt worden waren, und mich bewusst dafür entschieden habe, genau die Gründe für die Ablehnung zu nutzen und die künstlerische Ausrichtung der Entwürfe darauf aufzubauen“.

Weiter sagt er: „In gewisser Weise sind sie also wie eine Manifestation meines eigenen Unmuts – ziemlich beängstigend.“ Am Ende führt er aber noch augenzwinkernd hinzu: „Das bedeutet natürlich nicht, dass ich Herrn Sugimori hasse oder so etwas.“

Auslöser für Omuras Erklärung war eine Fan-Theorie, die zuletzt viel Aufmerksamkeit bekam. Diese beschrieb die Ultrabestien als Mischung aus unrealistischen Motiven, bewusster Abkehr vom Pokémon-typischen Stil und einem Gefühl von Unbehagen. Kurz gesagt: Wenn man beim Anblick denkt „Das sind eigentlich keine Pokémon“, dann funktioniert das Design genau wie geplant. Omura bestätigte diese Interpretation später ausdrücklich.

Ob man sie nun liebt oder ablehnt: Als mutiges Experiment innerhalb der Pokémon-Reihe haben sie vielleicht irgendwo ihren Platz verdient. Wie ist eure Meinung zu den Ultrabestien?

via Automaton, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company