Cygames gibt viele neue Details zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok preis

Unmittelbar nach der Ankündigung von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok beim „Partner-Showcase“ von Nintendo in dieser Woche hat Cygames bei einem Livestream viele weitere Details folgen lassen.

Das Spiel erscheint mit neuen, zusätzlichen Inhalten am 9. Juli 2026 für Nintendo Switch 2. Die Inhalte, mit denen sich das Spiel den „Endless Ragnarok“-Zusatz verdient hat, erscheinen per kostenpflichtigen Upgrade-Kit auch für PS5, PS4 und Steam.

Der erste Trailer gibt bereits Aufschluss über einige neue Inhalte, wir haben ihn euch unten noch einmal angehangen. Dort findet ihr auch einen Mitschnitt des neuen Livestreams, der viele weitere Einblicke bietet.

„Von neuen Geschichten bis hin zu neuen Spielmodi wurde Relink überarbeitet und verbessert, um das ultimative Action-RPG-Erlebnis zu bieten“, heißt es. Und weiter: „Obwohl die Machenschaften der Sternensiedlerin Lilith vereitelt wurden, kommt es im Zegagrande-Himmelsreich zu ersten Anzeichen eines Wandels … Seltsame Wesen namens Ragnarion kündigen das Ende der Welt an. Geheimnisvolle Portale locken potenzielle Herausforderer in ein Reich des Chaos. Und sogar der mächtige Beelzebub mit seinen Flügeln aus Stahl steigt auf Zegagrande herab.“

Primal Burst, Koop-Quests und Bosse

Neu sind auch die Primal Burst: „Einige Beschwörungen können, sobald sie von Lyria kanalisiert wurden, vorübergehend vom Spieler kontrolliert werden; andere hingegen treten unter bestimmten Bedingungen mit einer neuen Art von Chain Burst – dem Primal Burst – spektakulär in Erscheinung.“

Darüber hinaus winken neue Koop-Quest-Stufen, zusätzliche Bosse und ein brandneuer Solo-Modus namens „Der Konflux“, in dem in „dem unvorhersehbare Herausforderungen und geheimnisvolle Kräfte lauern“. Neue „Meisterfähigkeiten“ sollen Charaktere über ihre Grenzen hinausbringen und Beschwörungen neue taktische Optionen bieten.

Neben Crossplay wird es auf Nintendo Switch 2 außerdem einen lokalen, drahtlosen Mehrspielermodus zwischen Konsolen geben. Vor dem Launch wird Cygames noch einen Closed-Betatest abhalten, um das plattformübergreifende Spielen zu testen.

Neben der digitalen Version, einer digitalen Deluxe Edition, den Upgrade-Möglichkeiten und einer neuen physischen Standardversion für PS5 und Nintendo Switch 2 (Game Key Card) wird es auch eine Sammleredition geben, die exklusiv im CyStore verfügbar sein wird.

Die Sammleredition:

Der Showcase:

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames