Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage kommt auf Switch 2 – erste Beta startet im Februar

SEGA bringt Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage am 26. März 2026 auf die Nintendo Switch 2. Damit erscheint erstmals ein Titel der traditionsreichen 3D-Kampfspielreihe auf einer Nintendo-Plattform. Das Spiel ist bereits jetzt für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam erhältlich.

Die „Switch 2“-Version bietet vollständiges Crossplay mit allen anderen Plattformen sowie Rollback-Netcode, neue Moves und Kombos, Balancing-Anpassungen und Verbesserungen im Trainingsmodus. Online-Duelle sollen damit plattformübergreifend und möglichst stabil ablaufen.

Noch vor dem Release haben Spieler die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen, denn ein offener Betatest startet am 19. Februar auf der Nintendo Switch 2, wobei der Fokus dabei auf der Serverstabilität und der Crossplay-Performance liegt. Um teilnehmen zu können, wird ein aktives Nintendo-Switch-Online-Abonnement benötigt.

Ab sofort können Vorbestellungen getätigt werden. Alle Käufer der Switch-2-Version – egal ob digital oder physisch – erhalten ohne Aufpreis das Sega-Hardware-Anpassungsitem „Genesis“. Dieses kann von allen 19 Hauptcharakteren getragen werden.

Es stehen mehrere Editionen zur Auswahl:

Eine digitale Standardedition für 19,99 Euro

Die 30th Anniversary Edition für 49,99 Euro inklusive Basisspiel, mehreren DLC-Paketen (u. a. zur Yakuza-Serie), Badeanzug-Set, Soundtrack, Rangtiteln zum Jubiläum sowie Pre-Production-Artwork.

Die physische Edition für 59,99 Euro, die inhaltlich der Anniversary Edition entspricht und zusätzlich ein doppelseitiges Poster enthält.

Alle enthaltenen DLCs der Anniversary Edition werden nach dem Launch auch einzeln digital erhältlich sein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Virtua Fighter 5 R.E.V.O., SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio