Mehr von allem: Bandai Namco enthüllt neues „Captain Tsubasa“-Videospiel

Bandai Namco hatte nicht nur Portierungen im Gepäck. Beim „Partner-Showcase“ von Nintendo präsentierte man am Nachmittag eine Fortsetzung zu Captain Tsubasa. Das neue Spiel hört auf den Namen Captain Tsubasa 2: World Fighters und erscheint neben Switch auch für PS5, Xbox Series und PC-Steam.

Fans begleiten Tsubasa mit einem selbst erstellten Charakter auf dem gemeinsamen Weg zum Sieg. „Dabei schließen sie Freundschaften und treten gegen neue Herausforderer an, um den Pokal nach Hause zu bringen“, wirbt Bandai Namco.

22 Nationalmannschaften, über 110 spielbare Charaktere sowie mehr als 150 verschiedene animierte Spezialaktionen gehören ins Portfolio, wie Bandai Namco betont. Insgesamt gibt es mehr Teams als im Vorgänger, die in „sorgfältig animierten Matches aufeinander“ treffen werden.

Weiter heißt es: „Auf dem Spielfeld wird es noch mehr Action geben. Mit den neuen Superaktionen können Spielende das Geschehen dominieren, indem sie mit ihren Spezialfertigkeiten passen, dribbeln, tackeln oder blocken.“

„Dank eines neuen Systems, das Torwart und -schütze gegeneinander antreten lässt, wird das Abwehren von Torschüssen taktischer. So können beeindruckende Superschüsse und Abwehrmanöver von Charakteren aus der Serie erlebt und abgewendet werden.“ Captain Tsubasa 2 erscheint 2026.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Captain Tsubasa 2: World Fighters, Bandai Namco