Pummeluff beim Super Bowl: Pokémon startet mit Teaser-Video ins Jubiläumsjahr

Das größte Medien-Franchise der Welt und eines der größten Sportereignisse überhaupt machen gemeinsame Sache – irgendwie passt das. Pokémon feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum und startet die weltweite Kampagne mit einem Auftritt beim Super Bowl LX.

Teaser mit Pummeluff

Der offizielle deutsche Pokémon-Account kündigte auf Twitter ein besonderes Video für den 9. Februar an. Begleitet wurde das Ganze von einem kurzen, rund 20-sekündigen Clip, in dem Pummeluff backstage fröhlich durch die Gegend schwebt. Viel wird noch nicht verraten – man kann gespannt sein.

Wie The Pokémon Company International bestätigt, läuft der erste große Jubiläums-Spot während des Super Bowl. Der Werbespot soll zeigen, wie Pokémon seit drei Jahrzehnten Menschen aller Generationen verbindet. Weitere Details zur Kampagne folgen direkt nach dem Event.

Der Super Bowl ist nur der Anfang. Über das gesamte Jahr 2026 hinweg will Pokémon sein Jubiläum feiern – mit Aktionen, Produkten und weiteren Enthüllungen. Wer dranbleiben will, sollte die offiziellen Kanäle und den Hashtag #Pokemon30 im Blick behalten.

Der Pummeluff-Clip:

Bildmaterial: The Pokémon Company