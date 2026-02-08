Diablo-lite mit Farming-Mechaniken: Dieses neue Adventure-RPG stürmt die Wishlists

Nach drei Jahren der Entwicklung hat Cygnus Cross das Singleplayer-Adventure Emberville vorgestellt – und es kommt bestens an. Der Entwickler und Publisher teilt stolz mit, dass Emberville inzwischen auf über 280.000 Wishlists gelandet ist.

Auch die PR hat die Vergleiche von Medien zur Kenntnis genommen und wiederholt: Demnach werde Emberville oft als eine Mischung aus Diablo-lite und Stardew Valley beschrieben. Tatsächlich vermischt das Action-Adventure-RPG diverse Crafting- und Farming-Mechaniken mit actionreichen Kampfmechaniken, einem Loot-System und prozedural generierten Biomen, die an Diablo erinnern.

„Erschöpft und verwirrt erwachst du in Dunkelheit gehüllt, in einem scheinbar endlosen Gefängnis, dem Vitromotus. Obwohl deine Erinnerungen getrübt sind, ermöglicht dir dein Wunsch nach Freiheit durchzuhalten“, führt die Steam-Seite ein.

In actionreichen Kämpfen stellt ihr euch finsteren Kreatoren, schaltet Waffen und Fähigkeiten frei und verbessert euren Charakter. Auf euren Weg durch die Dunkelheit rettet ihr Charaktere, die es euch mit Belohnugen und nützlichem Wissen danken.

In Emberville gestaltet ihr euren persönlichen Bereich und stellt her, was euch auf eurer Reise durch das Vitromotous hilft. Ganz nebenbei lädt euer Rückzugsort auch zum Entspannen und Dekorieren ein. Im Sommer soll Emberville in den Early-Access bei Steam starten.

