Gacha-Recap 2025: Pokémon und Hoyoverse brechen Rekorde – die stärksten Games des Jahres

Das Jahr 2025 war bei den Gacha-Games reichhaltig und abwechslungsreich. Neben vielen Klassikern, die immer wieder durch neue Inhalte, Kollaborationen und Geburtstagsfeiern mit umfangreichen Updates für Aufsehen sorgten, gab es im letzten Jahr auch einige Neueinstiege – manche davon ziemlich kurios.
Mehrere neue Gacha-Games
Im März 2025 startete mit Madoka Magica Magia Exedra das erste wirklich erfolgreiche Gacha-Game des Jahres, in den Top 10 sieht man dagegen eher SD Gundam G Generation ETERNAL, das im April seine Dienste aufnahm.
In der zweiten Jahreshälfte waren bei den Neueinsteigern vor allen Dingen Destiny: Rising auffällig, aber auch Kaiju No. 8 machte mit seiner vergleichsweise geringen – überwiegend asiatischen – Spielerbasis einen guten Umsatz.
Im Gegensatz dazu steht das kuriose Acecraft, das mit hoher Spielerbasis nicht die ganz großen Umsätze generieren kann. Im September kam Seven Knights: ReBirth, im Oktober startete dagegen Chaos Zero Nightmare als eines der erfolgreichsten Gacha-Games durch, seit November auch Bleach: Soul Resonance – vor allem in Asien.
Erfolgreich, aber ohne Milliardenumsätze
Erfolgreichstes Gacha-Game des Jahres 2025 war laut Gacha Revenue Love and Deepspace mit einem Umsatz von 711 Millionen USD, gefolgt vom Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket mit 685 Mio. USD und Honkai: Star Rail mit 588 Mio. USD.
Auffällig hier: Während die Dating-Sim und das Hoyoverse-RPG “nur” ca. 8 Millionen Spielende verzeichnen, benötigt „Pocket“ 47 Millionen Downloads für einen vergleichbaren Jahresumsatz – und ist damit gleichzeitig das meistgespielte Gacha-Game des Jahres. Honkai: Star Rail brach dafür einen anderen Jahresrekord: Als einziges Gacha-Game im Jahr 2025 erzielte es im April über 100 Millionen Monatsumsatz.
Dafür gibt es auch von Steam grobe Daten über die Zahlen von Gacha-Games: Zwei Spiele aus den Gacha-Revenue-Charts haben es auf Steam sogar auf die vorderen Plätze geschafft: Umamusume Pretty Derby und Wuthering Waves sind auch auf der PC-Plattform beliebt. Sie bekommen einen Bronze-Award und zählen damit zu den 100 umsatzstärksten Spielen.
Die Daten wurden auf der „Gacha Revenue“-Seite hübsch aufbereitet, mit einigen weiteren Detailinformationen. Wir können daher nur empfehlen, mal vorbeizusehen. Welches war euer Gacha-Game des Jahres 2025?
Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games
Wir auch schon 2024, bleibe ich ZZZ nach wie vor treu und spiele es auch sehr regelmäßig. Auch wenn vielleicht nicht immer alles perfekt ist, bringt es mir weiterhin sehr viel Spaß. Blicke daher positiv auf 2.6 und Season 3.
Egal was passiert … I await my orders.
Xenoblade Chronicles 2
Ganz klar Wuwa.
Ich finde allgemein wird das Spiel ein bisschen zu wenig gelobt. Ich meine alleine das Art Style ist fast in jedem Gebiet genial und über den Rest kann ich auch nicht klagen. Zur Story sage ich nur so viel, dass sie mir am Allerwerteste vorbei geht Hin und wieder lese ich mir die Dialoge Mal durch aber sobald ich merke, dass da mal wieder nur 0815 Anime Müll (bzw. Gacha Müll) gelabert wird oder mich das Gesagte sowas von überhaupt nicht juckt, wird sofort geskippt. Da ist es mir auch echt egal, nur Lob über die Story zu hören lol. Aber immerhin ist bei fast jedem Update echt gut choreographierte action in den Cutscenes zu sehen.
Bin jetzt auch mittlerweile mit dem 3.0 Update warm geworden und habe da täglich Spaß. Ja täglich. Ich spiele es wirklich just for fun und habe da auch mal so Phasen wo ich 1-2 Stunden nur rumlaufe und Gegner verkloppe, weil ich die Mechaniken und das polishing von den Animationen richtig genieße. Natürlich bringen mir die Mats dann auch was, wenn ich den nächsten 3.x char pulle.
Hmm, Bandori... ich habe schon lange kein Sekai und D4DJ mehr gespielt. Mal wieder updaten und reinsehen, bevor meine Skills verkümmern
OR A LITTLE FLAMES?
Mein Gacha 2025 ist definitiv Honkai Star Rail.
War es 2024 noch schwierig zwischen HSR und ZZZ zu entscheiden, hatte ich diesmal keine Probleme damit. Seit Version 2.x macht ZZZ allgemein nicht wirklich viel Spaß. Die neuen Bosse sind unintuitiv und bestehen zu 99,9% aus irgendwelchen Gimmicks, die man zur Hälfte nicht einmal versteht und die gleichzeitig gefühlt nur auf RNG aufgebaut sind. Dazu noch das unnötige künstliche Erhöhen der Schwierigkeit durch Miasma-Schilde und fertig ist das Rezept für verlorenen Spielspaß. Dass dann auch noch das Endgame-Balancing absolut unausgeglichen ist, kommt auch noch dazu. Hätte es nicht Ye Shunguang gegeben hätte ZZZ in 2025 keinen Cent von mir bekommen.