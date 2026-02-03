Gacha-Recap 2025: Pokémon und Hoyoverse brechen Rekorde – die stärksten Games des Jahres

Das Jahr 2025 war bei den Gacha-Games reichhaltig und abwechslungsreich. Neben vielen Klassikern, die immer wieder durch neue Inhalte, Kollaborationen und Geburtstagsfeiern mit umfangreichen Updates für Aufsehen sorgten, gab es im letzten Jahr auch einige Neueinstiege – manche davon ziemlich kurios.

Mehrere neue Gacha-Games

Im März 2025 startete mit Madoka Magica Magia Exedra das erste wirklich erfolgreiche Gacha-Game des Jahres, in den Top 10 sieht man dagegen eher SD Gundam G Generation ETERNAL, das im April seine Dienste aufnahm.

In der zweiten Jahreshälfte waren bei den Neueinsteigern vor allen Dingen Destiny: Rising auffällig, aber auch Kaiju No. 8 machte mit seiner vergleichsweise geringen – überwiegend asiatischen – Spielerbasis einen guten Umsatz.

Im Gegensatz dazu steht das kuriose Acecraft, das mit hoher Spielerbasis nicht die ganz großen Umsätze generieren kann. Im September kam Seven Knights: ReBirth, im Oktober startete dagegen Chaos Zero Nightmare als eines der erfolgreichsten Gacha-Games durch, seit November auch Bleach: Soul Resonance – vor allem in Asien.

Erfolgreich, aber ohne Milliardenumsätze

Erfolgreichstes Gacha-Game des Jahres 2025 war laut Gacha Revenue Love and Deepspace mit einem Umsatz von 711 Millionen USD, gefolgt vom Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket mit 685 Mio. USD und Honkai: Star Rail mit 588 Mio. USD.

Auffällig hier: Während die Dating-Sim und das Hoyoverse-RPG “nur” ca. 8 Millionen Spielende verzeichnen, benötigt „Pocket“ 47 Millionen Downloads für einen vergleichbaren Jahresumsatz – und ist damit gleichzeitig das meistgespielte Gacha-Game des Jahres. Honkai: Star Rail brach dafür einen anderen Jahresrekord: Als einziges Gacha-Game im Jahr 2025 erzielte es im April über 100 Millionen Monatsumsatz.

Dafür gibt es auch von Steam grobe Daten über die Zahlen von Gacha-Games: Zwei Spiele aus den Gacha-Revenue-Charts haben es auf Steam sogar auf die vorderen Plätze geschafft: Umamusume Pretty Derby und Wuthering Waves sind auch auf der PC-Plattform beliebt. Sie bekommen einen Bronze-Award und zählen damit zu den 100 umsatzstärksten Spielen.

Die Daten wurden auf der „Gacha Revenue“-Seite hübsch aufbereitet, mit einigen weiteren Detailinformationen. Wir können daher nur empfehlen, mal vorbeizusehen. Welches war euer Gacha-Game des Jahres 2025?

Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games