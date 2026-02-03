Das „Anime-GTA“ Neverness to Everness zeigt Inhalte der Beta im „Prologue Gameplay“-Trailer

Pünktlich zum Start der Closed-Beta zeigen Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio einen 12-minütigen „Prologue Gameplay“-Trailer zum Free-to-Play-Open-World-Action-RPG Neverness to Everness.

Das Spiel hatte sich schon zur Ankündigung als „Anime-GTA“ einen Namen gemacht und diese Vergleiche dann gefühlt unter anderem mit einem Fokus auf die Fahrmechaniken im Spiel selbst forciert. Der „Co-Ex-Test“ wird von 6. bis 20. Februar auf PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte stattfinden.

Der neue „Prologue Gameplay“-Trailer zeigt vor allem das Setting Hethereau, die ersten Minuten der Story rund um den „Hypervortex“-Vorfall, sowie die actionlastigen Kämpfe. Die Spielwelt, eines der Highlights des GTA-artigen Hetherau, wird ebenfalls gezeigt: Die dichte Innenstadt, Vororte mit Kirschblüten und die ländlichen Windmühlen zeigen die Bandbreite der Großstadt. Dazu gibt es einen Einblick auf die Nebenmissionen, etwa Erkundung, kleine Interaktionen in der Stadt und Anomaly-Event-Schnipsel.

Nicht nur uns gefällt das, was wir sehen, inzwischen sehr gut: Viele Kommentierende loben die lebendige Inszenierung und das Stadt-Setting. Auch das verbesserte Charakterdesign und die Mode im Trailer kommen gut an; Fans diskutieren unterschiedliche Outfits und freuen sich auf die zahlreichen Mini-Features und „Tower of Fantasy“-Anspielungen, dem Vorgängerprojekt der Hotta Studios.

Ein Veröffentlichungszeitraum des Spiels ist noch nicht bekannt – wir gehen jedoch davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis sich das ändert. Fans können sich auf Twitter, Youtube und Discord inzwischen täglich neuen Content zum Spiel ansehen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio