Beyond Good & Evil 2: Gut, böse, aber nicht tot – Ubisoft bestätigt, dass es weitergeht

Ubisoft steckt in einer der kritischsten Phasen der Firmengeschichte: Einige kleinere Marken wurden an Atari verkauft, während sich Tencent in die größten Marken von Ubisoft einkaufte und den französischen Entwickler und Publisher damit aus den tiefroten Zahlen holte.
Mehrere Spiele wurden gestrichen, zahlreiche andere verschoben, und das Unternehmen durchläuft aktuell eine umfassende Umstrukturierung seiner gesamten Arbeitsweise. Mitten in diesem Chaos taucht der Name Beyond Good & Evil 2 auf.
Seit seiner Enthüllung im Jahr 2017 und einer Präsentation 2018 ist es um das Spiel auffällig still geworden – und auf der Playstation 4 wurde das Spiel bislang nicht wie angekündigt veröffentlicht. In den neun Jahren seit der Ankündigung gab es nur noch kleinere Nachrichten zum Projekt, etwa zu Personalwechseln oder Beteuerungen, dass das Projekt noch lebt. Die letzte offizielle Nachricht war, dass Ubisoft nach einem neuen Lead Quest Designer suchte.
Über zehn Jahre Entwicklung
All das deutet darauf hin, dass sich das Spiel in einer sogenannten „Development Hell“ feststeckt. In der Regel werden solche Spiele irgendwann eingestellt, da man dem schlechten Geld nicht noch gutes Geld hinterherwerfen möchte. Beyond Good & Evil 2 scheint sich dagegen eher an Final Fantasy XV und Duke Nukem Forever zu orientieren, denn laut Ubisoft Kreativdirektor ist das Spiel weiterhin in Entwicklung und nicht von der aktuellen Projekteinstellungs-Welle betroffen. Das lässt hoffen, dass wir das Spiel in den nächsten Jahren auf der Playstation 5 zu sehen bekommen.
„Mein Team, ich und unser Projekt Beyond Good and Evil 2 sind von den aktuellen Änderungen nicht betroffen. Für weitere Informationen zur neuen Organisationsstruktur verweise ich auf die offizielle Pressemitteilung. (…) Wir bleiben fokussiert und engagiert, ein außergewöhnliches Spiel für unsere Spielerinnen und Spieler abzuliefern.“
Der erste Teil genießt Kultstatus
Beyond Good and Evil genießt derweil Kultstatus. Die innovative Mischung aus Abenteuer, Kämpfen und Fotografie sowie eine gefühlvolle Story mit humorvollen Charakteren ist gut gealtert. Die Story ist zeitlos, passt jedoch gut in die politisch instabile Weltlage: Jade, eine Fotojournalistin auf dem Planeten Hillys, kämpft im Untergrund gegen die Propaganda der Regierung, welche heimlich Menschen verschwinden lässt und diese an einen geheimen Ort bringt.
Auch der Soundtrack und die Weltgestaltung gelten als meisterhaft, jedoch unterlag Beyond Good and Evil 2004 dem Prince of Persia in den Verkäufen – was ironisch ist, denn dessen Remaster wurde offiziell eingestellt. Das 20th Anniversary Remaster im Jahr 2024 erinnerte daran, dass Ubisoft den Titel noch nicht vergessen hatte. Wir können nur hoffen, dass der zweite Teil in 20 Jahren ebenso Kultstatus genießen wird wie der erste Titel aktuell.
via The Gamer, GameSpot, LinkedIn, Bildmaterial: Beyond Good & Evil 2, Ubisoft
Sie hätten da einfach ein halbwegs lineares Spiel mit vielleicht 2 etwas weitläufigeren Zonen machen sollen. Nette Story, schöne Charaktere, brauchbares Kampfsystem und alles wäre gut gewesen.
Ehrlich gesagt dachte ich, dass das schon längst eingestellt wurde. Wundert mich, dass das noch immer in Entwicklung ist und wirklich verstehen kann es nicht wirklich, dass sie da weiterhin dran festhalten, während man das Prince of Persia Remake absägt. Ich denke durchaus, dass Prince of Persia einen größeren Fankreis hat, als Beyond Good & Evil. Es wäre toll, wenn einfach Beides kommen würde, aber ich sehe keinerlei Chancen, dass Beyond Good & Evil noch ein Plusgeschäft am Ende wird. Das erinnert mich einfach doch sehr an die Skull & Bones Situation.
Wenn das Spiel nicht in der finalen Phase sein sollte, wirds sicherlich nur noch eine Frage der Zeit bis auch das leider eingestellt wird. Ich glaube da daher nicht mehr an einen Release.
Bg&e2 is das einzige game von ubischrott was mich noch interessiert. Und selbst da haben sie sich bisher mit ihren Ambitionen nur mehr als 2 Beine gestellt. Einfach n vineastische adventure draus machen wie teil 1 mit geiler grafik und gut ist. Wenn das gut ankommt kann man weiter schauen aber ihr komisches open world whatever machen is blödsinn.
Genauso wie Desotho oben schon meinte, statt sich da irgend ein quatsch zusammen zu spinnen mit Revolution vom gameplay.
Ach, Ubisoft... ich bin mir sicher, die, die ihr es nicht einmal geschafft habt, ein Remake eines PS2-Klassikers auf die Beine zu stellen, werdet GARANTIERT euer überambitioniertes Open World - Projekt nach fast 10 Jahren hinbekommen. Hundertprozentig.
Übrigens wäre ich gerne Lead Comedian in eurem neuen Comedy Club. Ich hätte Ideen, die so schwachsinnig sind, da würden sogar EURE Shareholder sich vor Lachen auf dem Boden krümmen!
Nachdem sie Skull & Bones ans Tageslicht gepresst haben ...
Ich mein, wenn sie was interessantes bringen gucke ich es mir gern an, aber ich erwarte auch nichts mehr.
Assassin's Creed funktioniert für mich als ne art leicht blutiger Urlaub, aber es ist schockierend wie wenig da in Story & Charakteren steckt.
Wenn ich mir da z.B. Ryu Ga Gotoku Studio anschaue. Das Zeug sieht nicht total mega aus, aber immer noch ziemlich gut. Sie haben keine riesige Open World aber sie ist allemal groß genug. Sie recyclen inbrünstiger als Greta Thunberg aber Story und Charaktere hakten es für mich frisch.
Und es hat auch seinen Wert eine Umgebung zu "kennen".
So Open World Racer wie Forza bieten auch jede Menge an Strecken, aber irgendwie wird es am Ende dadurch auch beliebig. Ein Wreckfest hat nur eine Hand voll Strecken, aber dadurch fahre ich sie öfter und lerne sie auch kennen. Manchmal ist weniger eben auch mehr.