Beyond Good & Evil 2: Gut, böse, aber nicht tot – Ubisoft bestätigt, dass es weitergeht

Ubisoft steckt in einer der kritischsten Phasen der Firmengeschichte: Einige kleinere Marken wurden an Atari verkauft, während sich Tencent in die größten Marken von Ubisoft einkaufte und den französischen Entwickler und Publisher damit aus den tiefroten Zahlen holte.

Mehrere Spiele wurden gestrichen, zahlreiche andere verschoben, und das Unternehmen durchläuft aktuell eine umfassende Umstrukturierung seiner gesamten Arbeitsweise. Mitten in diesem Chaos taucht der Name Beyond Good & Evil 2 auf.

Seit seiner Enthüllung im Jahr 2017 und einer Präsentation 2018 ist es um das Spiel auffällig still geworden – und auf der Playstation 4 wurde das Spiel bislang nicht wie angekündigt veröffentlicht. In den neun Jahren seit der Ankündigung gab es nur noch kleinere Nachrichten zum Projekt, etwa zu Personalwechseln oder Beteuerungen, dass das Projekt noch lebt. Die letzte offizielle Nachricht war, dass Ubisoft nach einem neuen Lead Quest Designer suchte.

Über zehn Jahre Entwicklung

All das deutet darauf hin, dass sich das Spiel in einer sogenannten „Development Hell“ feststeckt. In der Regel werden solche Spiele irgendwann eingestellt, da man dem schlechten Geld nicht noch gutes Geld hinterherwerfen möchte. Beyond Good & Evil 2 scheint sich dagegen eher an Final Fantasy XV und Duke Nukem Forever zu orientieren, denn laut Ubisoft Kreativdirektor ist das Spiel weiterhin in Entwicklung und nicht von der aktuellen Projekteinstellungs-Welle betroffen. Das lässt hoffen, dass wir das Spiel in den nächsten Jahren auf der Playstation 5 zu sehen bekommen.

„Mein Team, ich und unser Projekt Beyond Good and Evil 2 sind von den aktuellen Änderungen nicht betroffen. Für weitere Informationen zur neuen Organisationsstruktur verweise ich auf die offizielle Pressemitteilung. (…) Wir bleiben fokussiert und engagiert, ein außergewöhnliches Spiel für unsere Spielerinnen und Spieler abzuliefern.“

Der erste Teil genießt Kultstatus

Beyond Good and Evil genießt derweil Kultstatus. Die innovative Mischung aus Abenteuer, Kämpfen und Fotografie sowie eine gefühlvolle Story mit humorvollen Charakteren ist gut gealtert. Die Story ist zeitlos, passt jedoch gut in die politisch instabile Weltlage: Jade, eine Fotojournalistin auf dem Planeten Hillys, kämpft im Untergrund gegen die Propaganda der Regierung, welche heimlich Menschen verschwinden lässt und diese an einen geheimen Ort bringt.

Auch der Soundtrack und die Weltgestaltung gelten als meisterhaft, jedoch unterlag Beyond Good and Evil 2004 dem Prince of Persia in den Verkäufen – was ironisch ist, denn dessen Remaster wurde offiziell eingestellt. Das 20th Anniversary Remaster im Jahr 2024 erinnerte daran, dass Ubisoft den Titel noch nicht vergessen hatte. Wir können nur hoffen, dass der zweite Teil in 20 Jahren ebenso Kultstatus genießen wird wie der erste Titel aktuell.

