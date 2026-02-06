Shadowdrop: Die „Nintendo Switch 2 Edition“ zu Hollow Knight ist jetzt verfügbar

Im Rahmen des „Partner-Showcase“ von Nintendo wurde überraschend bestätigt, dass Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition ab sofort verfügbar ist. Einen klassischen Shadowdrop musste es schließlich auch noch geben. Das Spiel kostet 14,99 Euro im Nintendo eShop.

Besonders erfreulich: Wer bereits die „Switch 1“-Version besitzt, erhält das Upgrade auf die „Switch 2“-Edition kostenlos. Ein erneuter Kauf ist nicht notwendig. Wer das Spiel noch gar nicht besitzt, kann zur bereits veröffentlichten, physischen Switch-Version* greifen und diese upgraden.

Die neue Version bietet unter anderem verbesserte Grafik, höhere Bildraten sowie weitere technische Optimierungen, die das atmosphärische Abenteuer noch flüssiger und schärfer darstellen.

Ein zuvor aufgetauchter PEGI-Eintrag deutete die Veröffentlichung bereits an, nun folgte die offizielle Bestätigung in der Direct von Nintendo. Übrigens: Auch die PS5- und Xbox-Series-Versionen erhalten dieses grafische Upgrade und sind für SpielerInnen der PS4- und früheren Xbox-Versionen kostenlos.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hollow Knight, Team Cherry