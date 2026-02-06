Ein JRPG vom „Chrono Trigger“-Autor: Another Eden Begins nimmt euch mit auf Zeitreise

Während dem „Partner-Showcase“ von Nintendo wurde Another Eden Begins angekündigt und Lesende dieser Website werden da natürlich hellhörig. Das Mobile- und PC-Spiel Another Eden: The Cat Beyond Time and Space war erst kürzlich mit der Kollaboration zu Final Fantasy IX in unseren Schlagzeilen.
Another Eden Begins basiert auf dem Mobile-Game, das seinerseits nach wie vor aktiv bedient wird. Offensichtlich haben wir hier eine „Octopath Traveler 0“-Situation: Ein Mobile-Game wird für Konsolen adaptiert. Wie genau, bleibt abzuwarten.
Another Eden Begins behandelt jedenfalls die Anfänge der Story um Aldo und seine Freunde. Wie weit das geht, ist offen: Das Mobile-Game wird immer noch fortgeführt. Entwickelt wird die neue Adaption für Nintendo Switch und PCs von dem neu gegründeten Studio Prisma, einem Team des bisherigen Entwicklers und Publishers Wright Flyer Studios unter der Leitung von Veteran Masato Kato, der an der Story von Chrono Trigger mitwirkte.
Neues Studio gegründet
Das neue Another Eden Begins soll im Sommer 2026 erscheinen und wird als rundenbasiertes JRPG mit Zeitreise-Aspekt beschrieben. Aldo und seine jüngere Schwester Feinne genießen ein friedliches Leben in dem idyllischen Dorf Baruoki, bis Feinne eines Tages vom König der Bestien entführt wird. Aldo nimmt die Verfolgung auf und wird durch einen Riss in der Raumzeit geschleudert – er findet sich in einer Welt wieder, die 800 Jahre in der Zukunft liegt.
Es gibt eine englische Sprachausgabe für die Mainstory und einen New-Game-Plus-Modus sowie zehn unterschiedliche Endings. Auch die Musik von Yasunori Mitsuda ist wieder mit dabei. Weitere Details will man in naher Zukunft teilen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Another Eden Begins, Wright Flyer Studios, Studio Prisma
2 Kommentare
Finde ich an sich eine coole Sache weil wie oft hat man sich schon gewünscht das ein Gacha Spiel ein Vollpreis Titel wäre ohne Gacha Aspekt.
Die Problematik hier allerdings wäre wie schon in der News beschrieben das der Gacha Ableger weiter läuft.
Da man sich hier für den gleichen Aufhänger und Protagonisten entschieden hat wie das Original frage ich mich bis wohin die Reise geht? Werden hier nur die ersten Kapitel vom Gacha nacherzählt oder schreibt man etwas um, so dass es sich am Ende schlüssig und in sich allein stehend beendet anfühlt. Hat man im Gacha Ableger überhaupt die Schwester schon retten können? xD
Vom Gameplay her siehts aber genau so aus wie das Gacha also....ich halt mal ein halbes Auge drauf.
Bin irgendwie noch unschlüssig. Ich habe Another Eden ne ganze Weile lang gespielt und hatte auch meinen Spaß damit, bis es mir zu grindig wurde.
Da die Mobile-Version noch läuft, würde mich auch interessieren, wie sie die Story angehen. Ich möcht meinen sie war auch in ne Art Arcs aufgeteilt und dann gab ja noch die ganzen Nebenhandlungen der Charas. Packt man das dann in mehrere Teile? Na, ich behalts mal im Auge.