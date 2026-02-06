Ein JRPG vom „Chrono Trigger“-Autor: Another Eden Begins nimmt euch mit auf Zeitreise

Während dem „Partner-Showcase“ von Nintendo wurde Another Eden Begins angekündigt und Lesende dieser Website werden da natürlich hellhörig. Das Mobile- und PC-Spiel Another Eden: The Cat Beyond Time and Space war erst kürzlich mit der Kollaboration zu Final Fantasy IX in unseren Schlagzeilen.

Another Eden Begins basiert auf dem Mobile-Game, das seinerseits nach wie vor aktiv bedient wird. Offensichtlich haben wir hier eine „Octopath Traveler 0“-Situation: Ein Mobile-Game wird für Konsolen adaptiert. Wie genau, bleibt abzuwarten.

Another Eden Begins behandelt jedenfalls die Anfänge der Story um Aldo und seine Freunde. Wie weit das geht, ist offen: Das Mobile-Game wird immer noch fortgeführt. Entwickelt wird die neue Adaption für Nintendo Switch und PCs von dem neu gegründeten Studio Prisma, einem Team des bisherigen Entwicklers und Publishers Wright Flyer Studios unter der Leitung von Veteran Masato Kato, der an der Story von Chrono Trigger mitwirkte.

Neues Studio gegründet

Das neue Another Eden Begins soll im Sommer 2026 erscheinen und wird als rundenbasiertes JRPG mit Zeitreise-Aspekt beschrieben. Aldo und seine jüngere Schwester Feinne genießen ein friedliches Leben in dem idyllischen Dorf Baruoki, bis Feinne eines Tages vom König der Bestien entführt wird. Aldo nimmt die Verfolgung auf und wird durch einen Riss in der Raumzeit geschleudert – er findet sich in einer Welt wieder, die 800 Jahre in der Zukunft liegt.

Es gibt eine englische Sprachausgabe für die Mainstory und einen New-Game-Plus-Modus sowie zehn unterschiedliche Endings. Auch die Musik von Yasunori Mitsuda ist wieder mit dabei. Weitere Details will man in naher Zukunft teilen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Another Eden Begins, Wright Flyer Studios, Studio Prisma