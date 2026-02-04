Tales of Berseria Remastered stellt euch die unermüdliche Eleanor im neuen Trailer vor

Und schon sind wir im Februar! Ein Monat, der wie die meisten anderen Monate auch die ein oder andere Neuauflage für uns bereithält. Dazu zählt auch Tales of Berseria Remastered, woran uns Bandai Namco erinnert.

Jetzt haben wir euch schon etliche Charakter-Trailer präsentiert, angefangen von Protagonistin Velvet über den tragischen Laphicet bis hin zu Schwertkämpfer Rokuro, Magilou und Eizen. Da machen wir bei Eleanor natürlich nicht schlapp.

Bandai Namco führt ein: „Eine Frau, die zur Abtei gehört. Diese Organisation hat sich dem Schutz der Menschen vor Dämonen verschrieben. Sie kämpft Tag und Nacht unermüdlich, um die Welt vor Unheil zu bewahren. Sie ist nicht nur sehr fähig, sondern hat auch eine ernste Persönlichkeit“ und eine unerbittliche Seite.

Fans und Neulinge dürfen sich mit dem Remaster über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.