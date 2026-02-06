Pragmata: Die Demo gibt’s jetzt für Konsolen und ein neuer Trailer zeigt die „Switch 2“-Version

Im Rahmen der Nintendo „Partner-Showcase“ Direct präsentierte Pragmata neues Gameplay und bestätigte zugleich eine kostenlose Demo. Die sogenannte „Sketchbook“-Demo ist ab sofort für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 verfügbar.

Die Demo bietet rund 30 Minuten Spielzeit und erlaubt einen ersten Blick auf Capcoms Sci-Fi-Abenteuer – inklusive des zentralen Gameplay-Kniffs. Ideal, um Atmosphäre, Steuerung und Kampfsystem kennenzulernen.

Darüber hinaus gibt es auch Geheimnisse, wie Capcom in der Pressemeldung andeutet: „Dieser Vorgeschmack auf das Spiel wurde mit Überraschungen ausgestattet, darunter versteckte Features, die man nur nach wiederholtem Durchspielen entdecken kann. Macht euch bereit, das Spiel zu erkunden und eure Action-Fähigkeiten auf die Probe zu stellen.“

Im neuen „Switch 2“-Trailer machte Pragmata einen starken Eindruck: Das gezeigte Material lief sichtbar flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde. Im Fokus steht das Zusammenspiel von Raumfahrer Hugh Williams und dem Android Diana. Diana hackt Gegner, um Schwachstellen freizulegen, die Hugh mit seinem Waffenarsenal ausnutzt.

Im Oktober letzten Jahres haben wir bereits länger ins Spiel schauen können, unsere Eindrücke erfahrt ihr in diesem Artikel. Pragmata erscheint am 24. April 2026 für Nintendo Switch 2, PS5 und Xbox Series, eure physischen Optionen findet ihr unter anderem bei Amazon*. Es ist übrigens schon länger bestätigt, dass Pragmata eine eigene amiibo-Figur erhalten wird, hier unser Artikel dazu. Was ist euer Eindruck von der Demo-Version?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pragmata, Capcom