Die The Disney Afternoon Collection ist zurück und erscheint physisch auch für Switch 2

Atari und Digital Eclipse bringen gemeinsam acht Disney-Klassiker aus NES- und SNES-Zeiten zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder auf eine Nintendo-Konsole. Die bereits 2017 erstmals für PCs, PlayStation und Xbox veröffentlichte The Disney Afternoon Collection ist zurück!

Am 26. Februar erscheint die Sammlung digital für Switch und Nintendo Switch 2. Auch eine physische Veröffentlichung ist für beide Plattformen geplant – und ja, wirklich physisch. Die „Switch 2“-Version bietet eine echte Cartridge – keine Game Key Card. Sammler müssen sich bis Mai gedulden, erhalten aber zusätzlich Stickerbögen, Postkarten, Milk Caps und ein Wendecover. Bei Amazon könnt ihr die Switch-Version* und die „Switch 2“-Version* schon vorbestellen.

Die Sammlung wird zudem aktualisiert und enthält zwei neue Titel: Bonkers und Goof Troop. Eine Reihe moderner Upgrades wie eine Rückspulfunktion und Speichermöglichkeiten bringen die Spiele ins neue Zeitalter.

„Die Sammlung umfasst außerdem eine Galerie, ein virtuelles Museum, das von Historikern von Digital Eclipse kuratiert wurde und Behind-the-scenes-Material, Archivinhalte aus dem Disney-Archiv und einen Musik-Player enthält, mit dem Fans die Original-Soundtracks aller acht Spiele genießen können“, heißt es.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Disney Afternoon Collection, Atari, Digital Eclipse