Insider behauptet, uns steht ein Remake von Kingdom Hearts bevor

Remakes – inzwischen gehören sie nicht nur zur Videospielwelt, sondern auch in die Gerüchteküche. Wenn wir schon das Remake zu Final Fantasy IX nicht haben können, dann vielleicht eines zu Kingdom Hearts?

Gar nicht so unplausibel. Kingdom Hearts IV zieht sich hin und der Serienerstling würde sich für eine waschechte Remake-Kur sicherlich anbieten. Genau das sind die Pläne von Square Enix, behauptet ein Insider namens Extas1s.

Der Insider will Bilder des Remakes gezeigt bekommen haben, welches auf den Titel Kingdom Hearts Relux hört. Artstyle und Mechaniken des Originals sollen beibehalten werden, die Grafik wurde aber demnach komplett erneuert. Entwickelt werden soll das Remake vom Team hinter Crisis Core Reunion.

Misstrauisch wird man vielleicht, wenn man hört, dass es mit „Dschungelbuch“ eine neue Welt geben soll. Eine neue Welt in dem Klassiker, das scheint irgendwie abwegig. Noch ein Haken, auf den viele Fans verweisen: Die Eigentumsverhältnisse um „Tarzan“ sind kompliziert, aber 2022 erwarb Sony Pictures an einem neuen Film. Ob das einem Remake im Wege stehen würde? Einige Fans vermuten, das Dschungelbuch könne Tarzan ersetzen.

Wie glaubhaft ist Extra1s?

Ursprünglich sei das Remake, so behauptet es Extas1s, als „Switch 2“-Exklusivspiel für 2026 geplant gewesen. Es könne aber sein, dass es inzwischen verschoben sei auf 2027. In der Reddit-Community scheint Extas1s keinen gesonders guten Ruf zu genießen.

Gleichwohl: Der „Insider“ hatte im April die Ankündigung des Persona 4 Remakes konkret für das Xbox Games Showcase vorhergesagt. Es kam so. Zuvor war das Remake allerdings schon ein offenes Geheimnis (unter anderem wurden Domains registriert) und die Annäherung von Atlus und Xbox war ebenfalls trendig. 2025 berichtete Extas1s von einer Switch 2 Edition zu Dragon Ball: Sparking Zero – die ist inzwischen verfügbar.

Bildmaterial: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Square Enix