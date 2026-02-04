Ein neues Xenoblade könnte 2026 erscheinen – das hoffen Fans jetzt jedenfalls

Ein neues Xenoblade? Das wäre für eine nicht unerhebliche Zahl aus der Community dieser Website ein Blindkauf. Aber Monolith Soft hält sich bedeckt. Umso erstaunlicher, dass Fans jetzt einen Hinweis auf ein neues Spiel gefunden haben wollen.

Dieser Hinweis führt auf das Spotlight-Profil von Caitlin Thorburn, die Xenoblade-Fans als die englische Sprecherin von KOS-MOS und Nim bekannt ist. Sie führt in ihrem Profil ein „Xenoblade Chronicles“ aus dem Jahr 2026. Und da, na ja – gab es bisher noch nichts.

Das Profil führt sie als KOS-MOS in diesem unbekannten Spiel, weshalb viele Fans annehmen, es könnte sich auch um eine „Nintendo Switch 2 Edition“ von Xenoblade Chronicles 2 handeln. Auch ein neues Spiel wäre denkbar – oder aber natürlich: gar nichts. Möglich ist auch, dass Thorburn hier ein Fehler unterlaufen ist.

Xenoblade-Fans ergreifen gerne jeden Strohhalm: Im Juli 2025 kam Stimmung auf, als Manami Kiyota in einem Twitter-Beitrag erklärte, sie würde an einem neuen Projekt arbeiten. Nicht ausgeschlossen, dass es Xenoblade hieß und heißt. Aber seitdem haben wir nichts weiter gehört. Dass Monolith Soft an einem neuen RPG arbeitet, ist aber schon seit Jahren klar.

via Go Nintendo, Bildmaterial: Monolith Soft