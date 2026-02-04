Ein neues Xenoblade könnte 2026 erscheinen – das hoffen Fans jetzt jedenfalls

Ein neues Xenoblade? Das wäre für eine nicht unerhebliche Zahl aus der Community dieser Website ein Blindkauf. Aber Monolith Soft hält sich bedeckt. Umso erstaunlicher, dass Fans jetzt einen Hinweis auf ein neues Spiel gefunden haben wollen.
Dieser Hinweis führt auf das Spotlight-Profil von Caitlin Thorburn, die Xenoblade-Fans als die englische Sprecherin von KOS-MOS und Nim bekannt ist. Sie führt in ihrem Profil ein „Xenoblade Chronicles“ aus dem Jahr 2026. Und da, na ja – gab es bisher noch nichts.
Das Profil führt sie als KOS-MOS in diesem unbekannten Spiel, weshalb viele Fans annehmen, es könnte sich auch um eine „Nintendo Switch 2 Edition“ von Xenoblade Chronicles 2 handeln. Auch ein neues Spiel wäre denkbar – oder aber natürlich: gar nichts. Möglich ist auch, dass Thorburn hier ein Fehler unterlaufen ist.
Xenoblade-Fans ergreifen gerne jeden Strohhalm: Im Juli 2025 kam Stimmung auf, als Manami Kiyota in einem Twitter-Beitrag erklärte, sie würde an einem neuen Projekt arbeiten. Nicht ausgeschlossen, dass es Xenoblade hieß und heißt. Aber seitdem haben wir nichts weiter gehört. Dass Monolith Soft an einem neuen RPG arbeitet, ist aber schon seit Jahren klar.
Also ich würde Xenoblade 2 gerade wegen diesem System noch einmal spielen! So fühlt sich das Spiel eventuell etwas anders an, weil man einfach andere Klingen zur Verfügung hat. Ich verstehe deine Kritik und kann die auch nachvollziehen, ich finde aber, dass so ein System halt auch Vorteile hat.
Es wird Xenoblade Chronicles 2: Reimagined!
Das Gacha System wird gestrichen. Außerdem sehen alle Blades gleich aus. Egal welche Klasse man wählt. Die Story wird gestrafft. Es wird nurnoch 3 Titanen geben, um das Pacing anzupassen. Man geht von ungefähr 50-60 Stunden Gameplay aus. Viele Questlines werden „angepasst“. ✌🏻
Bitte kein neues Xenoblade! Wenn dann bitte X-2! Wo bleibt das angekündigte Fantasy RPG?
Bin nicht sicher, ob ich Xenoblade Chronicles 2 noch mal als Switch 2 Version brauche... von einem einfachen Upgrade der Switch 1 Version gehe ich dann nicht aus..
Mittlerweile will ich lieber einen neuen Teil 😅
Xenoblade Chronicles 2 erschien 2017 (schon fast vor 10 Jahren, wie die Zeit vergeht) exklusiv für die Nintendo Switch und ist ein großes JRPG, das besonders für Fans des Genres eine treue Fanbase aufgebaut hat. Ich würde Xenoblade Chronicles 2 gern noch einmal spielen, da ich es erstens damals nicht komplett durchgespielt habe und zweitens das Spiel heute leider gebraucht recht teuer ist.
Warum Xenoblade Chronicles 2 so beliebt war als dem andere Teile?
Xenoblade Chronicles 2 ist das erfolgreichste Spiel der Reihe und das aus gutem Grund. Die Nintendo Switch war zum Zeitpunkt des Releases extrem populär, was dem Spiel automatisch eine viel größere Reichweite verschaffte als früheren Teilen auf Wii oder Wii U. Dadurch hatten viel mehr Menschen die Chance, das Spiel überhaupt zu kaufen.
Doch es war nicht nur die Plattform. XC2 ist trotz seiner RPG-Tiefe deutlich einsteigerfreundlicher als der frühere Teile. Komplexe Systeme wie die Klingen und Fahrer werden verständlich erklärt, und die Story ist emotional und fesselnd. Spieler konnten sich sofort in die Welt und die Charaktere wie Pyra, Mythra oder Rex hineinversetzen. Diese starke Bindung hat die Fanbase enorm wachsen lassen Fanarts, Cosplays und Online-Communities trugen zusätzlich zur Popularität bei.
Auch das Marketing spielte eine große Rolle. Im Vergleich zu früheren Spielen der Reihe wurde XC2 international viel stärker beworben, insbesondere in Europa und Nordamerika, wo Xenoblade-Spiele zuvor eher Nischenprodukte waren. Mit der Erweiterung Torna: The Golden Country bot das Spiel zudem noch mehr Story, Gameplay und neue Charaktere, was sowohl alte Fans zurückholte als auch neue Spieler anzog.
Letztlich war es die Kombination aus zugänglichem Gameplay, epischer Story, charismatischen Charakteren, starkem Marketing und zusätzlichem Content, die XC2 zu einem der beliebtesten JRPGs der letzten Jahre machte. Es war der perfekte Mix, der die Serie in ein ganz neues Licht rückte und für viele zum Favoriten machte. Und bis mit dem 3jetzt konnte nicht so aufbauen wie des 2.Teil mal war
Und bei Xenoblade Chronicles 3 (nie gespielt aber veiels davon gelesen und Videos) ist ein großartiges Spiel und ein Verkaufserfolg, aber es hatte nicht die perfekte Kombination aus emotionalen Charakteren, leichter Zugänglichkeit und Alleinstellungsmerkmalen, die XC2 zu einem regelrechten Phänomen gemacht haben. Es war eher ein solides JRPG für Fans der Reihe, während XC2 den „Mainstream-Hype“ ausgelöst hat.
Xenoblade Chronicles 2 war einer der wichtigen Titel im Nintendo-Portfolio, diente aber eher als großes Nebenhighlight statt als System-Seller. Es hat dennoch der Konsole geholfen und den Weg für JRPGs von Nintendo und Square Enix geebnet. Hoffe, dass es so weiter fortgesetzt wird als nur ein System wie die PS5.
Auf meiner switch 2 warten xenoblade chronicles 3 und x ungespielt auf ihr switch 2 Update. Ich verlange nicht viel. Die Auflösung im Handheld Modus auf das Display fix angepasst, ohne die Skalierung runter zu Schrauben und alles ist gut. Auf der Switch 1 ist das Spiel teilweise sehr matschig.
Ich wäre bereit....