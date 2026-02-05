Alle wollen auf die Switch 2: Digimon, Tales of und Granblue Fantasy sind im Anflug

Alle wollen auf die Switch 2. Alle wollten schon auf die Switch – angesichts der Hardwarebasis. Doch das war nicht allen Publishern vergönnt. Manchmal machte die Technik dann doch einen Strich durch die Rechnung. Die Switch 2 ist nun naturgemäß etwas stärker als die alte Switch – und das Portieren geht munter weiter.

Bei dem heutigen „Partner-Showcase“ mangelte es Nintendo folgerichtig und wie erwartet nicht an Partnern. Aus unserer Hemisphäre wären da konkret Bandai Namco, Cygames und natürlich Square Enix. Final Fantasy VII Rebirth erscheint im Juni für die Switch 2 und die beiden erstgenannten Publisher steuern Spiele der Marken Tales of, Digimon und Granblue Fantasy bei.

Digimon Story

Die Portierung von Digimon Story: Time Stranger für Nintendo Switch 2 war bereits vor Wochen erwartet worden. Auf die inzwischen eine Million verkauften Exemplare des Spiels dürften jetzt noch einige dazukommen, zumal Time Stranger auch für die alte Switch erscheint.

Die bis zum 60 fps im Performance Mode und 4K sowie HDR im Quality Mode, die der erste Trailer bewirbt, gelten der „Switch 2“-Version. Auf die könnt ihr auch mit der Switch-Cartridge upgraden, wenn ihr das Spiel einlegt. Am 10. Juli 2026 erscheint Digimon Story: Time Stranger sowohl für Nintendo Switch 2 als auch Switch.

Tales of Arise

Die Ankündigung von Tales of Arise für Nintendo Switch 2 war in der europäischen Show nur eine Randnotiz und im Trailer-Sizzle versteckt. Das immer noch aktuelle „Tales of“ hat sich mehr als drei Millionen Mal verkauft und ging auch schon im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus an den Start.

Falls ihr das Spiel immer noch nicht gespielt habt oder tatsächlich noch einmal „on the go“ spielen wollt, bekommt ihr jetzt die „Switch 2“-Version. Immerhin, die DLC-Erweiterung ist enthalten, wie uns der Titel Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition verrät. Am 22. Mai 2026 dürft ihr euch auf das Spiel freuen. Den neuen Trailer findet ihr hier.

Granblue Fantasy

Cygames steuert Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok bei. Die Portierung erscheint am 9. Juli 2026 nur für Nintendo Switch 2. Das Spiel ging im Dezember schon bei PlayStation Plus an den Start und wird jetzt nochmal auf der neuen Nintendo-Plattform monetarisiert.

Der „Endless Ragnarok“-Zusatz begründet sich übrigens in neuen Inhalten, die per kostenpflichtigen Upgrade-Kit auch für PS5, PS4 und Steam verfügbar werden. Für PS5 und Switch 2 (Game Key Card) ist zudem eine neue Handelsversion geplant.

Über zwei Millionen Mal hat sich das JRPG bisher verkauft. Aber Granblue Fantasy: Relink kam nicht nur bei der Community gut an, auch von der Fachpresse gab es Lob. „Mit Granblue Fantasy: Relink gibt es bereits früh im Jahr einen Anwärter auf das Spiel des Jahres 2024“, hieß es im JPGAMES-Test.

Der Granblue-Trailer:

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision