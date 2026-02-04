Ein früher Klassiker von Pokémon-Studio Game Freak ist jetzt bei Nintendo Classics verfügbar

In der „Nintendo Classics“-App gibt es erneut Zuwachs. Ab sofort stehen zwei weitere Game-Boy-Klassiker zur Verfügung: Balloon Kid und Yoshi. Besonders interessant dabei: Mit Yoshi ist auch ein frühes Spiel von Pokémon-Studio Game Freak vertreten.
Das sind die Spiele
Balloon Kid schickt SpielerInnen mit der Protagonistin Alice in luftige Höhen. Mithilfe von Ballons gilt es, gefährliche Gegner in der Luft zu umgehen, nicht zu tief zu sinken und möglichst viele Ballons einzusammeln.
Mit Yoshi hält ein Puzzle-Spiel aus dem Jahr 1991 Einzug, das von Game Freak entwickelt und von Nintendo veröffentlicht wurde. Herabfallende Gegner wie Gumbas oder Buu Huus müssen geschickt auf Tabletts sortiert werden. Zwei gleiche Symbole lassen sich entfernen, passende Eierschalen schlüpfen zu Yoshi und bringen Extrapunkte.
Einen kurzen Eindruck der beiden Neuzugänge könnt ihr euch im aktuellen Trailer verschaffen. Wie gewohnt sind die GameBoy-Spiele auch ohne Erweiterungspaket für Abonnenten von Switch Online spielbar.
Der Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo
2 Kommentare
Ich wusste zwar nicht, dass das Spiel von GameFreak ist, aber was bitte ist bei der Namensgebung falsch gelaufen? Ich habe das originale Gameboy-Modul Zuhause und da heißt das Spiel definitiv Mario & Yoshi.
So ist das Spiel in den USA erschienen. Wieso auch immer es dort nur "Yoshi" hieß. Allerdings ist die Namensgebung eh wirr. Es heißt überall anders. In Japan heißts wohl ungefähr soviel wie "Yoshis Ei"... Da ist von Mario auch nicht die Rede
Schätze "Mario" wurde bei uns nur ran gehängt, weil man es Werbewirksamer fand^^
Finde es aber auch schade, dass die US Version auch für uns einfach genommen wird wieder.
Jedenfalls zwei schöne Neuzugänge wieder. Mario & Yoshi (Oder Yoshi oder Yoshis Ei xD) hat schon immer spaß gemacht. Allerdings habe ich nur die NES Version meine ich gespielt. Meine Oma müsste die gehabt haben und ich glaube ich fand das sogar besser als Tetris bzw. habs öfters gespielt. (Auch wenn ich beides mochte)
Heutzutage würde ich aber wohl leider nicht mehr groß Zeit mit sowas verbringen können. Das ist irgendwie echt schade...