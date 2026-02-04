Ein früher Klassiker von Pokémon-Studio Game Freak ist jetzt bei Nintendo Classics verfügbar

In der „Nintendo Classics“-App gibt es erneut Zuwachs. Ab sofort stehen zwei weitere Game-Boy-Klassiker zur Verfügung: Balloon Kid und Yoshi. Besonders interessant dabei: Mit Yoshi ist auch ein frühes Spiel von Pokémon-Studio Game Freak vertreten.

Das sind die Spiele

Balloon Kid schickt SpielerInnen mit der Protagonistin Alice in luftige Höhen. Mithilfe von Ballons gilt es, gefährliche Gegner in der Luft zu umgehen, nicht zu tief zu sinken und möglichst viele Ballons einzusammeln.

Mit Yoshi hält ein Puzzle-Spiel aus dem Jahr 1991 Einzug, das von Game Freak entwickelt und von Nintendo veröffentlicht wurde. Herabfallende Gegner wie Gumbas oder Buu Huus müssen geschickt auf Tabletts sortiert werden. Zwei gleiche Symbole lassen sich entfernen, passende Eierschalen schlüpfen zu Yoshi und bringen Extrapunkte.

Einen kurzen Eindruck der beiden Neuzugänge könnt ihr euch im aktuellen Trailer verschaffen. Wie gewohnt sind die GameBoy-Spiele auch ohne Erweiterungspaket für Abonnenten von Switch Online spielbar.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Nintendo