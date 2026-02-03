Mit SNES-Charme und Terranigma-Sound: Neues Pixel-RPG hat einen konkreten Termin

Ein Pixel-Art-Action-RPG im besten 90er-SNES-Stil versprechen euch Publisher Top Hat Studios und Entwickler Slime King Games mit dem neuen Spiel Under the Island. Dabei setzen sie ganz bewusst auf den Charme, den viele von uns in die Kindheit zurückversetzt.

Als mutige Heldin Nia, eine Einwohnerin von Seashell Island, rettet ihr eure Insel vor dem Untergang. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Insel droht zu versinken. Nach einigen Missgeschicken beim Kennenlernen der Bewohner und Umgebung gerät sie allerdings auf nicht ganz freundliche Weise an die fleißige Einheimische Avocado.

Die Rätsel und Geheimnisse werden jedoch nicht nur durch rohe Gewalt und das Sammeln Ressourcen gelüftet, sondern auch oft mit der Interaktion mit der Umwelt und den lebendigen Ökosystemen. Manchmal müssen dazu auch wilde Tiere angefüttert werden, die euch mit ihren speziellen Fähigkeiten helfen, Dinge zu erreichen, die ihr alleine mit eurem Hockeyschläger nicht schafft. Wenn sich auf eurer Reise riesige Auberginen vor euren Augen übergeben, ist das auch in Ordnung.

Ein Feature des Spiels ist, die Welt bei jedem Spieldurchlauf anders erleben zu können. Mit jeder anderen Route variierenden die Ereignisse und Herausforderungen – abhängig davon, in welcher Reihenfolge du sie angehst. Eins bleibt jedoch garantiert: Die Meinungsverschiedenheiten mit Avocado.

Dabei gibt es Musik von Miyoko Takaoka, die bereits an vielen klassischen Reihen wie Ys, Sonic the Hedgehog und Terranigma gearbeitet hat. Auch Edward Marianukroh begleitet das Spiel musikalisch, er ist für seine Beiträge zu Chained Echoes bekannt. Under the Island, übrigens entwickelt vom deutschen Dev-Duo Johannes und Simone Grünewald, erscheint am 17. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs über Steam.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Under the Island, Top Hat Studios, Slime King Games