Das ging fix: Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 hat jetzt schon einen konkreten Termin

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Final Fantasy VII Rebirth könnte schneller für die Switch 2 erscheinen, als ihr denkt. Während ihr möglicherweise gerade erstmals Final Fantasy VII Remake Intergrade auf der Switch 2 genießt, hat der Nachfolger jetzt schon eine konkrete Perspektive.

Als Nintendo in dieser Woche das „Partner-Showcase“ ankündigte, hatten viele Fans schon berechtigte Hoffnungen. Und die sollten nicht enttäuscht werden! Wie Square Enix in der heutigen Nintendo Direct – Partner Showcase enthüllte, wird Final Fantasy VII Rebirth schon am 3. Juni 2026 für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Der im Nachgang zur Show veröffentlichte Trailer von Square Enix macht derweil offiziell, dass Final Fantasy VII Rebirth am gleichen Tag auch für Xbox, Xbox Cloud sowie Xbox on PC erscheint. Bereits verfügbar ist „Rebirth“ für PlayStation 5 sowie PCs via Steam und Epic Games Store.

Wie schon die neuen Versionen von „Remake“ für Switch 2 und Xbox wird auch die neue Portierung die „Game-Boost-Funktion“ enthalten. „Die Game-Boost-Funktion bietet jederzeit unbegrenzte MP und TP, unbegrenzte Limit- und ATB-Leisten während der Kämpfe, 9.999 Schaden, einfacheren Erwerb von Waffenfertigkeiten und vieles mehr, um das Gameplay zu erleichtern und den SpielerInnen die Möglichkeit zu geben, sich auf die Story und die Hybridkämpfe zu konzentrieren.“

Director Naoki Hamaguchi hatte erst vor wenigen Tagen in einem Interview die Welt von „Rebirth“ als herausfordernder beschrieben, wenn es um die „Switch 2“-Portierung geht. Doch nachdem schon „Remake“ einen guten Eindruck machte, scheint sich dies mit „Rebirth“ fortsetzen zu können. Was meint ihr?

Ankündigungstrailer:

Trailer aus der Direct:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix