Bethesda startet „Switch 2“-Offensive: Drei Titel erscheinen 2026 für die Nintendo-Plattform

Bethesda erweitert sein Line-up für die Nintendo Switch 2 und bringt gleich mehrere bekannte Marken auf Nintendos neue Hardware. Das scheint auch in Kyoto gut anzukommen – und so teilte man Todd Howard den berühmten „letzten Slot“ des Partner-Showcase zu.

Mit dabei sind eine Neuauflage eines Rollenspiel-Klassikers, ein umfangreiches Paket mit Endzeit-RPGs sowie ein modernes Action-Abenteuer. Wir haben die Neuigkeiten für euch nachfolgend zusammengefasst.

Den Anfang macht The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die überarbeitete Fassung des Open-World-Rollenspiels schickt euch zurück nach Cyrodiil, wo ihr Portale ins dämonische Reich Oblivion schließen müsst. Neben der Hauptkampagne sind auch die großen Erweiterungen Shivering Isles und Knights of the Nine enthalten. Ein konkretes Datum steht allerdings noch aus.

Bereits deutlich terminiert ist die Fallout 4 Anniversary Edition, die am 24. Februar für die Switch 2 erscheinen wird. Das postapokalyptische Rollenspiel schickt euch ins verstrahlte Boston, wo ihr Basen baut, Fraktionen unterstützt und euch durch Mutantenhorden kämpft. Enthalten sind alle sechs Erweiterungen sowie rund 100 Creation-Club-Inhalte, die zusätzliche Quests, Waffen und Ausrüstung bieten. Damit erhaltet ihr die bislang umfangreichste Version des Spiels in einem Paket.

Abgerundet wird das Line-up durch Indiana Jones und der Große Kreis von MachineGames. Das Action-Adventure erscheint am 12. Mai und setzt auf eine Mischung aus Erkundung, Rätseln, Nahkampf und cineastischer Handlung rund um den berühmten Archäologen. Erste Trailer deuten darauf hin, dass die „Switch 2“-Version technisch solide umgesetzt wird. Ob Bildrate und Detailgrad im Alltag überzeugen, wird sich aber erst zum Launch zeigen.

Mit diesen drei Titeln deckt Bethesda gleich mehrere Genres ab und zeigt, dass auch größere AAA-Erlebnisse ihren Weg auf die neue Nintendo-Hardware finden. Für Rollenspiel- und Abenteuerfans dürfte das Jahr 2026 damit ziemlich voll werden.

Die Ankündigungen:

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames