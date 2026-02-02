Tales of Berseria Remastered stellt euch den „Reaper“ Eizen im neuen Trailer vor

Und schon sind wir im Februar! Ein Monat, der wie die meisten anderen Monate auch die ein oder andere Neuauflage für uns bereithält. Dazu zählt auch Tales of Berseria Remastered, woran uns Bandai Namco erinnert.

Bei JRPGs immer relativ naheliegend: Charakter-Trailer. Protagonistin Velvet machte vor einigen Tagen den Anfang, es folgte der tragische Laphicet. Nach Schwertkämpfer Rokuro und Magilou ist heute Eizen an der Reihe.

Bandai Namco führt ein: „Der Erste Offizier auf Aifreads Schiff, der Van Eltia. Er ist ein Mann, der als „Reaper“ bekannt ist. Obwohl er ein Malak ist, segelt er gemeinsam mit Menschen. Seine Lebensweise – nach seinem eigenen Willen zu handeln – verschafft ihm großes Vertrauen unter den Piraten.“

Fans und Neulinge dürfen sich mit dem Remaster über die Unterstützung neuer Plattformen, aufgebohrte Grafik, frische Quality-of-Life-Features und sämtliche DLC-Inhalte aus dem Original freuen – hier lest ihr alle Details. Das Spiel wird in Japan aber auch geschnitten – für uns im Westen eine alte Kamelle.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, Switch und PCs. Auch eine physische Veröffentlichung wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 wieder geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco, D.A.G Inc.