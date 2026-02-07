Deutsches Spiel überrascht mit Exklusiv-Auftritt beim japanischen Partner-Showcase

Das handgezeichnete Metroidvania Constance erscheint am 1. Mai für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch. Bisher war das Spiel bereits seit dem 24. November 2025 für PC via Steam erhältlich.

Deutsches Metroidvania mit Stil

Entwickelt wird Constance vom Kölner Studio bildundtonfabrik, bekannt durch Trüberbrook. Optisch und spielerisch erinnert der Titel stark an Genregrößen wie Hollow Knight, setzt dabei aber auf eine eigene künstlerische Identität: Im Mittelpunkt steht eine Künstlerin, die sich mit ihrem Farbpinsel durch eine zerfallene Welt kämpft.

SpielerInnen können sich in Farbe verwandeln, durch Wände und Böden gleiten, Gegner zerschneiden und verschiedene Pinseltechniken einsetzen. Sechs unterschiedliche Biome, fordernde Bosskämpfe, optionale Pfade und Rätsel sorgen für klassische Metroidvania-Struktur mit Fokus auf Flow, Plattforming und Erkundung.

Auf dem PC wurde Constance bereits für sein Leveldesign und Gameplay gelobt und häufig mit Titeln wie Hollow Knight und Celeste verglichen. Wir haben Constance auch bereits getestet – schaut dort unbedingt mal rein.

Interessanterweise war Constance Teil der japanischen Ausgabe des Nintendo „Partner-Showcase“ im Februar – trotz deutscher Herkunft. Laut den Verantwortlichen lag das Ausbleiben in der internationalen Präsentation schlicht an Marketing-Entscheidungen.

Hintergrund ist – laut Ntower – eine strategische Zusammenarbeit von Blue Backpack, dem Publishing-Label der bildundtonfabrik, mit Parco Games, die den Vertrieb von Constance im asiatischen Raum übernehmen und offenbar gut mit Nintendo vernetzt sind. Passend zum Start auf den Konsolen wurde nun auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Der neue Trailer:

via Gematsu (2), Bildmaterial: Constance, bildundtonfabrik