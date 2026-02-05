Konami enthüllt die Super Bomberman Collection und sie erscheint auch physisch

Konami hat in der heutigen „Partner Showcase“ von Nintendo gewissermaßen die Bombe platzen lassen. Man kündigte die Super Bomberman Collection für Nintendo Switch und Switch 2 an. Darüber hinaus erscheint die Sammlung auch für Xbox und PlayStation – und sie ist bereits jetzt in den Stores verfügbar.​

Doch bevor ihr jetzt in die digitalen Stores eilt, haltet ein. Es gibt auch eine physische Version. Dafür hat man sich mit Red Art Games zusammengetan, wo die Super Bomberman Collection gleichzeitig die nummerierte Serie des Publishers beginnt. Im Store von Red Art Games* könnt ihr schon vorbestellen, sie erscheint im August.

Die Sammlung enthält ganze sieben Spiele aus den Jahren 1983 bis 1998, die seinerzeit auf dem Nintendo Entertainment System und Super Nintendo Entertainment System erschienen sind. Besonders wertvoll: Auch im Westen sind jetzt erstmals Super Bomberman 4 und 5 spielbar, diese Versionen waren bislang Japan-exklusiv.

Bomberman-Fans dürfen sich auf die üblichen „Quality of Life“-Neuerungen freuen. Ihr könnt jederzeit speichern und laden, zurückspulen und verschiedene Bildschirmfilter nutzen. Im BOMB RADIO gibt es den originalen Soundtrack, aus dem ihr euch Playlisten erstellen könnt. Eine Galerie wartet mit Materialien aus der Entwicklung auf euch.

Der erste Trailer:

