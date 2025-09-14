Das war … Kalenderwoche 37/2025

Die mit Spannung erwartete Nintendo Direct ging über die Bühne, daneben sorgten ein Patent und Monster Hunter Wilds für Gesprächsstoff. Nach einigen zusätzlichen Trailern der Woche findet ihr zum Schluss auch noch drei neue Reviews, eine interessante Kolumne sowie ein Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie immer kurzfristig hat Nintendo eine neue Nintendo Direct angekündigt. In der Ausstrahlung nahm man sich etwa eine Stunde Zeit um das künftige Line-up ausführlich zu zeigen. Hier gibt es das Programm in alphabetischer Folge:

Daneben sorgte Nintendo auch mit einem Patent für Aufregung. Dabei geht es um das Beschwören von Figuren und ist offensichtlich auf Pokémon zugeschnitten.

Der Präsident von Capcom hat sich dazu geäußert, warum Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) hinter den Erwartungen zurückbleibt. Er sieht den hohen Preis der PlayStation 5 als Grund dafür. Abhilfe schaffen sollen die kostenlosen Titel-Updates und neue Preisstrategien.

Mit Wucht und gleich neun Spielen hat Acclaim seine große Rückkehr gefeiert. Man betätigt sich nun als Indie-Publisher. Horror-Fans freuten sich zudem über die Ankündigung von The Coma 3: Bloodlines (PC). Ab sofort könnt ihr in eine Demo zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) reinschnuppern, die Daten könnt ihr in die Vollversion übertragen. Mit zehn Minuten Landschaftsaufnahmen aus Ghost of Yōtei (PS5) könnt ihr staunen und entspannen. Gleich zwei aktuelle Videos zu Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) zeigen den Kampf und kosmetische DLCs. Mit The Fable: Manga Build Roguelike (Switch, PC) erscheint im November eine spezielle Umsetzung des Manga.

Schon viel Vorfreude verspüren die Macher von Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) auf die kommende Tokyo Game Show. Die Palworld-Macher betätigen sich weiter als Publisher mit Normal Fishing (PC), wobei das Angeln vielleicht doch nicht so gewöhnlich ist. Nächste Woche steht eine Demo zu Alabaster Dawn (PC) an, das nächste Projekt der CrossCode-Macher. Wer in Elden Ring Nightreign (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) noch mehr Herausforderung sucht, kann sich über das neue Update freuen. Noch im September stehen mit Version 3.6 neue Inhalte für Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) vor der Tür. Schließlich könnt ihr euch auch noch einen Teaser zur Verfilmung Return to Silent Hill anschauen.

Nun kommen wir bereits zu den drei neuen Reviews von JPGAMES! Zunächst richtet sich Edens Zero (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) an Fans der Vorlage, leider wird Potential verschenkt durch monotone Kämpfe, repetitive Inhalte und technische Schwächen. Ein typisches Lizenzspiel ist das Beat ’em up Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) (zum Testbericht), das Gesamtpaket wirkt erschreckend lieblos. Mit der Neuauflage Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht) wartet viel Farming-Spaß. Es fühlt sich an wie ein neues Spiel und von uns gibt es eine Empfehlung.

In einer Kolumne haben wir uns MiHoYo gewidmet. Spätestens mit Genshin Impact war der kometenhafte Aufstieg nicht mehr aufzuhalten. Nun fordert man sogar Nintendo und Sony heraus.

In unserem Interview mit Naoki Yoshida zur Gamescom 2025 haben wir uns auch erkundigt, wie er mit Fan-Reaktionen und Feedback umgeht. Außerdem haben wir die Gelegenheit genutzt, um uns zur Motivation für Kollaborationen mit anderen Marken zu erkundigen.