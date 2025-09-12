Einen Shadowdrop gab’s auch: Der DLC zu Donkey Kong Bananza ist jetzt verfügbar

Was wäre eine Direct ohne Shadowdrop? Donkey Kong Bananza erhält heute überraschend einen kostenpflichtigen DLC namens DK-Insel & Smaragdrausch. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es auf die Insel der ursprünglichen „Donkey Kong Country“-Spiele.

Der Smaragdrausch erweitert das Hauptspiel, indem Spielende innerhalb eines Zeitlimits bei „Runs“ so viele Smaragde wie möglich sammeln sollen. Dabei schalten sie Boni frei, mit denen sich die Fähigkeiten verbessern lassen – auch für mehr Zerstörungskraft. Hierfür muss das Hauptabenteuer abgeschlossen sein.

Es gibt aber auch Inhalte, die ihr schon eher genießen könnt. „Kehre zurück in DKs paradiesische Heimat! Erkunde die Insel, triff bekannte Gesichter und tausche deine Banandium-Chips gegen Statuen von Charakteren der Donkey-Kong-Reihe ein“, führt Nintendo ein.

Sprecht mit Squawks in der Rennbahnschicht, um mehr zu erfahren. Wer das Abenteuer schon beendet hat, kann einen Transport-Gong nutzen, um zur DK-Insel zu gelangen. Erfahrt mehr mit dem neuen Trailer oder auf der offiziellen Website! Der DLC kostet 19,99 Euro.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo