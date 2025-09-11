Digimon-Fans aufgepasst: Das neue Digimon Story könnt ihr jetzt schon anspielen

Die Wartezeit war lang, aber sie hat bald ein Ende. Digimon Story: Time Stranger erscheint schon bald und seit heute könnt ihr euch einen ersten Vorgeschmack holen. Bandai Namco hat eine Demo für PCs, PS5 und Xbox Series an den Start gebracht.

Die Demo bietet das Anfangskapitel des Spiels und einen ersten Einblick in die Geschichte. Die Speicherdaten dazu können dann auch in die Vollversion übertragen werden. Wer die Demo abschließt, erhält zusätzlich Zugriff auf den Modus „Zentralstadt – Abenteuerherausforderung“ und kann einige ausgewählte Gebiete und Labyrinthe von Iliad erkunden. Hier wird der Fortschritt nicht übertragen.

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Vielleicht, wenn es Dev-Kits gibt …?

Wer lieber liest oder keine Zeit hat, kann einen Blick auf unseren Anspielbericht von der Animagic werfen. Wer sich hingegen schon sicher ist, kann vorbestellen. Die Handelsversion für PS5 könnt ihr bei Amazon* finden. Details zur Collector’s Edition findet ihr hier.

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision