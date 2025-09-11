Digimon-Fans aufgepasst: Das neue Digimon Story könnt ihr jetzt schon anspielen

Die Wartezeit war lang, aber sie hat bald ein Ende. Digimon Story: Time Stranger erscheint schon bald und seit heute könnt ihr euch einen ersten Vorgeschmack holen. Bandai Namco hat eine Demo für PCs, PS5 und Xbox Series an den Start gebracht.
Die Demo bietet das Anfangskapitel des Spiels und einen ersten Einblick in die Geschichte. Die Speicherdaten dazu können dann auch in die Vollversion übertragen werden. Wer die Demo abschließt, erhält zusätzlich Zugriff auf den Modus „Zentralstadt – Abenteuerherausforderung“ und kann einige ausgewählte Gebiete und Labyrinthe von Iliad erkunden. Hier wird der Fortschritt nicht übertragen.
Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Vielleicht, wenn es Dev-Kits gibt …?
Wer lieber liest oder keine Zeit hat, kann einen Blick auf unseren Anspielbericht von der Animagic werfen. Wer sich hingegen schon sicher ist, kann vorbestellen. Die Handelsversion für PS5 könnt ihr bei Amazon* finden. Details zur Collector’s Edition findet ihr hier.
Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision
5 Kommentare
Inzwischen kann ich das Spiel kaum noch abwarten, werde aber die Demo auslassen, weil ich frisch am 3.Oktober starten möchte und nicht unterbrochen werden möchte durch das Demo Ende.
Frau und Kind sind schon informiert, dass ich an dem Tag für nichts anderes verfügbar bin.
Außerdem weiß ich jetzt schon, dass ich in der Demo alle Rookies auf 200Abi hochzüchten würde und das würde mir den ersten Spieldurchlauf ordentlich verderben.
Ich hatte ja insgeheim gehofft, dass es eine Demo gibt, da ich momentan nichts zu spielen habe. Hätte jedoch nicht gedacht, dass gestern schon die Ankündigung für heute kommt.
werde später die demo testen und eh nach dem werde ich entscheiden weilche edition mir das game das geld wert ist bevorzuge das digimon game ganz klar vor ghost of yotai
Hab sie schon getestet und ja, die haben deutliche Verbesserungen reingebracht in den Kämpfen und der Schnelligkeit und die Modele sehen einfach Klasse aus^^
Spoiler anzeigen
Hab den M Chara genommen und mit Gomamon angefangen, ist auch denke ich zu Beginn die beste Wahl, da man sehr schnell auf Virus und Datei Digimon trifft.
Und endlich bekommt man wieder unterschiedlich schnell die 200% voll. Die Digimon laufen auch sichtbar herum, also keine Zufallskämpfe, können aber auch einfach mal, wenn man zu lange stehen bleibt, erneut auftauchen. (Und man kann sich, wenn man stehen bleibt, automatisch heilen, weild ie TP sich auffüllen.) Mit den Digimon reden kann man auch, ist wichtig ür das Wesen.
Habe die Demo jetzt gespielt. Auch wenn das Gameplay und die Story an sich mir gefallen, ist die Demo für mich eine große Enttäuschung. Als erstes nur eine wirkliche kleine Kleinigkeit (machen leider viele Spiele so) das man gefühlt erstmal alles überspringen muss um die Sprache zu ändern. Ich bin froh das man zumindest überspringen konnte denn in Englisch wollte ich mir das nicht geben. Warum nicht einfach bevor alles startet die Sprache abfragen oder erstmal im Hauptmenü starten.
Was mich aber jetzt wirklich vom Spiel zurück schreckt ist einmal der Protagonist. Es ist das gleiche dämliche System wie damals schon bei Astral Chain. Man sucht sich einen aus und der den man wählt wird zu einen hirnlose, emotionslose und stumme Puppe, während das andere Geschlecht was man nicht gewählt hat seine Persönlichkeit behalten kann. Was für ein dämliches System und hat für mich schon von Anfang an die Story stark runtergezogen.
Das andere was ich absolut lächerlich finde ist das es nur 30fps auf der PS5 hat. Das Speil hat PS4 grafik wieso zur Hölle sind die unfähig das 60 fps zu machen. Die 30 fps sehen einfach schrecklich aus und jedes mal wenn ich die Kamera drehe wird mir buchstäblich schlecht.
Zum Glück gab es die Demo ich hatte nämlich echt vor das Spiel zum release zu kaufen. Jetzt werde ich auf ein Sale oder Patch warten der die techninsche Unfähigkeit vielleicht fixt (wenn ich technische Katastrophen spielen will dann würde ich zu Pokemon greifen). Auf eine Rettung des Hauptcharakters werde ich wohl vergeblich hoffen, da japanische Spiele sich gerne mit sowas ihre Storys und Charaktere ruinieren (mir war dadurch alles komplett egal in der Demo, warum auch gab ja auch keine Charaktere für die man sich interessieren kann). für mich ist das Spiel leider jetzt schon eine der größten Enttäuschungen des Jahres, da ich mich echt darauf gefreut hatte.