Mehrere „Resident Evil“-Spiele, darunter das neue Requiem, erscheinen für Switch 2

Düster, ein Telefon klingelt. Und doch wussten wir alle gleich nach der ersten Szene, was da kommt. Denn Grace hat sich schon ins Gedächtnis gebrannt. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2.

Darüber hinaus kündigten Capcom und Nintendo auch Resident Evil 7: biohazard und Resident Evil Village für Nintendo Switch 2 an. Beide Spiele erscheinen ebenfalls am 27. Februar 2026. Die umfangreichen Portierungspläne waren zuletzt schon Teil der Gerüchteküche.

Die Ankündigung von Requiem für die Switch 2 war auch für Fans anderer Plattformen von Interesse, gab es doch viele neue Szenen zu sehen. Der neue Story-Trailer lässt Fans „tiefer in das verworrene Netz des Grauens eintauchen lässt, das Grace Ashcroft bei ihren Ermittlungen im Wrenwood Hotel erwartet“.

Darüber hinaus gewährt der Trailer „einen ersten Blick auf neue Antagonisten, Waffen und Schauplätze gewährt, denen die Spielenden begegnen werden.“ Die Schnittmenge aus Resident-Evil- und Nintendo-Fans dürfte besonders frohlocken.

Denn Nintendo-Fans freuen sich darauf, auch ältere Resident-Evil-Welten zu ergründen. Resident Evil 7 biohazard erscheint in seiner „Gold Edition“, einschließlich des Kapitels „Not a Hero“ und aller zusätzlichen DLCs. Resident Evil Village Gold Edition wird ebenfalls mit der Winters-Erweiterung und dem Trauma-Paket erscheinen.

Der neue Requiem-Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom