Mehrere „Resident Evil“-Spiele, darunter das neue Requiem, erscheinen für Switch 2

Düster, ein Telefon klingelt. Und doch wussten wir alle gleich nach der ersten Szene, was da kommt. Denn Grace hat sich schon ins Gedächtnis gebrannt. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für Nintendo Switch 2.
Darüber hinaus kündigten Capcom und Nintendo auch Resident Evil 7: biohazard und Resident Evil Village für Nintendo Switch 2 an. Beide Spiele erscheinen ebenfalls am 27. Februar 2026. Die umfangreichen Portierungspläne waren zuletzt schon Teil der Gerüchteküche.
Die Ankündigung von Requiem für die Switch 2 war auch für Fans anderer Plattformen von Interesse, gab es doch viele neue Szenen zu sehen. Der neue Story-Trailer lässt Fans „tiefer in das verworrene Netz des Grauens eintauchen lässt, das Grace Ashcroft bei ihren Ermittlungen im Wrenwood Hotel erwartet“.
Darüber hinaus gewährt der Trailer „einen ersten Blick auf neue Antagonisten, Waffen und Schauplätze gewährt, denen die Spielenden begegnen werden.“ Die Schnittmenge aus Resident-Evil- und Nintendo-Fans dürfte besonders frohlocken.
Denn Nintendo-Fans freuen sich darauf, auch ältere Resident-Evil-Welten zu ergründen. Resident Evil 7 biohazard erscheint in seiner „Gold Edition“, einschließlich des Kapitels „Not a Hero“ und aller zusätzlichen DLCs. Resident Evil Village Gold Edition wird ebenfalls mit der Winters-Erweiterung und dem Trauma-Paket erscheinen.
Der neue Requiem-Trailer:
Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom
2 Kommentare
Die Haare sehen ja spitze aus . Können wir bitte den Trailer auch nochmal in der hübschen Variante bekommen .
Ne mal im ernst, schön für die Leute die das Spiel auf der Switch genießen wollen. Capcom scheint ja die Switch gut zu unterstützen.
Der Moment, wenn Teil 7 und 8 optisch sehr viel schöner aussehen als Requiem auf der switch 2 Version
Ja, die Gerüchte gab es, und ja, sind waren auch zu gutem Grunde ein wenig mit Skepsis abgetan wegen Teil 9. Und ja, die Befürchtungen haben sich leider als wahr behauptet...
Wenn man einmal die unfassbar schönen Haare in der PC/PS5 version gesehen hat, ist das gezeigte Material hier echt lächerlich teilweise xD