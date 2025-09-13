Next Stop: Tokyo – Das „Anime-GTA“ Neverness to Everness rast zur Tokyo Game Show

Publisher Perfect World Games und Entwickler Hotta Studio freuen sich auf Tokyo – oder besser gesagt auf die Tokyo Game Show. Um auch für eich die Vorfreude auf das Spiel zu steigern, zeigen sie einen neuen Trailer zu Neverness to Everness und machen deutlich, wie die lebendige Metropole im Spiel, Hethereau, in einigen Abschnitten an die japanische Hauptstadt erinnern wird.

Im übernatürlichen Open-World-RPG von Hotta Studio schlüpfst du in die Rolle des ersten „nicht lizenzierten“ Anomalie-Jägers und erforschst gemeinsam mit dem Antiquitätenladen Eibon und außergewöhnlichen Partnern spannende urbane Mysterien.

Das Spiel verbindet humorvolle und bewegende Abenteuer mit einer Vielzahl von bizarren Alltagsbegegnungen, in denen Menschliches und Übernatürliches verschmelzen. Die pulsierende Stadt, ihre ausgefallenen Bewohner und die Fülle an ungewöhnlichen Ereignissen machen das tägliche Leben in Hethereau zu einem großen Abenteuer. Neu sind die Gerüchte um ein mysteriöses Pfandhaus, das nur bei Vollmond auftaucht. Was würdest du für deinen Wunsch verpfänden?

Entdecke die geheimen Läden in versteckten Gassen, triff rätselhafte Ladenbesitzer, mächtige Bodyguards, Allzweck-Roboter-Butler, Chaoten und TV-Kopf-Reparateure mit seltsamen Essgewohnheiten!

Den GTA-Vergleich hat man sich mit dem urbanen Setting verdient, das anders als Genshin Impact oder Tower of Fantasy eben mal keine Fantasy-Welt ist. Außerdem kann man herumfahren und Dinge zerstören. Na bitte!

Werde Teil der Stadt und gestalte deinen urbanen Lifestyle

Eine Besonderheit von „NTE” ist die grenzenlose Freiheit, welche die offene Stadt bietet will. Die Quests geben vertraute Routinen – aber auch Connections sind wichtig. Oder bist du eher ein Autofan, der mit dem verdienten Geld das Auto anpasst und durch die belebten Straßen rast, um den Puls der Stadt zu spüren? Oder vielleicht doch lieber shoppen in den alten Läden auf der Hankaku-Straße für geheime Saisonwaren?

Für manchen ist auch das Ziel, eine Penthaus-Wohnung zu kaufen und das gemütliche Zuhause ganz nach den eigenen Vorlieben einzurichten. Höre auf dein Herz, folge deinem eigenen Rhythmus und tauche in die Stadt ein, die dein Vertrauen erwidert und mit bunten, denkwürdigen Tagen belohnt.

Neverness to Everness erscheint für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte. Ein Veröffentlichungstermin steht noch aus. Neverness to Everness wird auf der Tokyo Game Show 2025 ausgestellt, wo es vom 25. bis 28. September spielbar sein wird.

Trailer: Next Stop: Tokyo

via Gematsu, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio