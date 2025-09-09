„Journey Through the Edge of Japan“ – zehn entspannte Minuten Natur pur in Ghost of Yōtei

Wer sich noch an Ghost of Tsushima erinnert, denkt vermutlich sofort an die atemberaubenden Landschaften zurück, die selbst auf der PS4 sehr schön in Szene gesetzt wurden. Mit dem Nachfolger Ghost of Yōtei wollen Entwickler Sucker Punch und Sony Interactive Entertainment genau diesen Zauber wieder einfangen – und haben jetzt ein Video veröffentlicht, das sich ganz allein der Spielwelt widmet.

Im neuen Clip „Journey Through the Edge of Japan“ gibt es ganze zehn Minuten lang nichts als die Landschaften von Ezo zu bestaunen. Statt blutiger Gefechte oder dramatischer Story-Szenen gleitet die Kamera durch Schluchten, Wälder, Täler, Berge und weite Grasflächen.

Begleitet wird das Ganze von einer verlängerten Version des Soundtracks „The North“, komponiert von Toma Otowa. Dabei wird auch ganz auf ein Voiceover oder etwas Vergleichbares verzichtet.

Bereits der Vorgänger Ghost of Tsushima konnte viele Spielerinnen und Spieler mit seinen eindrucksvollen Panoramen begeistern. Mit Ghost of Yotei möchte das Team diesen Weg konsequent fortsetzen und die Atmosphäre des nördlichen Japans einfangen. Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5.

Was meint ihr? Wie wichtig sind euch solche atmosphärischen Eindrücke? Genießt ihr es, einfach mal durch die Spielwelt zu streifen, oder wollt ihr lieber gleich ins nächste Gefecht ziehen? So oder so: den Dualsense im „Ghost of Yotei“-Design könntet ihr gebrauchen!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch