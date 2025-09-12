Dragon Quest VII Reimagined legt einen 25 Jahre alten Klassiker komplett neu auf

Dicke Überraschung! Square Enix legt nach mit den Dragon-Quest-Neuauflagen und hatte für die Nintendo Direct heute nicht weniger als die Ankündigung von Dragon Quest VII Reimagined im Gepäck! Und mit dem 5. Februar sogar schon einen Termin dazu.
Eine wie auch immer geartete Neuauflage des siebten Teils war bereits vor Wochen ein Teil der Gerüchteküche. Heute bestätigten sich diese Gerüchte also. Dragon Quest VII erschien ursprünglich für PlayStation und in dieser Version nicht in Europa. 2016 schaffte es schließlich die Neuauflage für Nintendo 3DS auch zu uns.
Dragon Quest VII Reimagined ist dabei, der Name sagt es schon, mehr als ein Remake. Fans dürfen sich auf eine „neu interpretierte Geschichte mit einzigartigen, handgefertigten Charakteren“ freuen. Diese neue Geschichte dürfen nicht nur Nintendo-Fans genießen. Square Enix kündigte das Spiel auch für PlayStation 5, Xbox Series und PCs an.
Ein lebendiges Diorama!
Auch visuell wird das Spiel natürlich kräftig angepackt, der neue Stil soll dabei an ein „lebendiges Diorama“ erinnern. Die Charaktere von Akira Toriyama wurden mit Hilfe von echten Puppen in den 3D-Stil umgewandelt. Das rundenbasierte Gameplay wird verfeinert und der Spielablauf „gestrafft“, wie es heißt.
Zur neu interpretierten Story führt Square Enix aus: „Die Geschichte bleibt zwar dem Original treu, wurde aber aufgebessert und neu interpretiert, um für ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu sorgen. Neben dem Hauptabenteuer können SpielerInnen optionale Nebenquests, Geschichten und Minispiele erleben.“
Eine physische Collector’s Edition soll im Square Enix Store vorbestellt werden können. Details über Vertriebsformen im freien Handel und die „Switch 2“-Version werden wir euch nachliefern, sobald sie vorliegen, dann ggf. auch in einem neuen Beitrag.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Square Enix
7 Kommentare
Kein Ahnung. Wie gesagt ich kenne nur Teil 8, 9(nicht durchgespielt) und 11 von der Reihe, also keine Ahnung was für ein Stil Teil 7 hatte. Ich habe lediglich meine Gefühle beim Trailer schauen beschreiben da ich mir nicht sicher war welcher Teil es ist (Teil 8 ist halt auch schon ewig her). Also dann ist es ja gut wenn sie dem Stil treu bleiben, der für mich aber immer noch nicht besonders gut aussieht, da bevorzuge ich eher die von den Teil 1-3 Remakes.
Habe ich echt nicht gebraucht. Spielte sich letztes Jahr super auf dem 3DS!
Also 9 Jahre ist Dragon Quest VII alt... kann man sich darüber streiten, wie sinnig es ist bereits Teil VII neuaufzulegen, anstatt die vorherigen Teil, die nun nach 1-3 noch fehlen. Aber dafür ist es cool, wie viel Mühe man sich generell mit ihren Remakes gibt. Ich wünsche eine gewisse andere Firma würde sich mit ihrer JRPG Reihe da auch so viel Mühe geben...
Ich gehe aber stark davon aus, so wie die bei Dragon Quest hinterher sind, dass auch alle anderen Teile noch kommen werden. Ich weiß auch nicht, wie die Teile storytechnisch zusammenhängen, habe da leider noch immer nix gespielt, außer ne Demo xD Aber vielleicht könnt das ja auch der Grund sein, warum man nun Teil VII bringt. Man brachte ja auch bewusst erst Teil 3 bevor man nun 1+2 nachschiebt, da dass so eben die chronologische Reihenfolge ist. Kp wie das mit VII ist. Werden hier andere sicherlich eher wissen^^
Die erste Trilogie wird ja die Erdrick-Trilogie genannt. Und da macht die Veröffentlichung so Sinn, denn DQ3 ist ein Prequel und Teil 1 und 2 sind jeweils Sequels, die lose darauf aufbauen und man Nachfahren von Erdrick spielt. Ist jetzt nicht so, dass Teil 1 und 2 epische Storylines haben. Eher so, es gibt eine böse Macht und die muss beseitigt werden. Aber zumindest in dem Aspekt scheint man bei den kommenden Remakes zu 1+2 etwas mehr hinzuzufügen.
Wieso man jetzt mit Teil 7 weitermacht ist mir schleierhaft. Aber da sind vermutlich auch andere Teams beteiligt. Glaube, die HD-2D Remakes kommen ja von Team Asano und ich weiß nicht, wer hier dran sitzt.
Vermutlich geht man aber einfach danach, wie populär die Spiele in Japan waren. Und Teil 7 hat da ne enorme Fanbase. Persönlich hätte ich auch lieber Teil 4 oder den herausragenden fünften Teil gerne gesehen. Aber eigentlich egal welchen Teil du bringst, die sind alle auch heute noch gut.
Meine Kritik ist zwar, die ganzen Remakes sind irgendwo ideenlos aber du sprichst was wichtiges an, zumindest werden sie liebevoll von Grund auf neu entwickelt. Und man hat sich Mühe gemacht, diese Diorama-Artstyle der PS1 Version zu rekreieren.
Also, von mir aus dürfen sie gerne dann die komplette Reihe neu auflegen. Da spricht absolut nichts gegen. Hoffe natürlich, man wird dieses Remake hier auf der 3DS Version als Grundlage aufbauen. Was mich mehr freuen würde wäre aber auch, wenn hier Content hinzugefügt wird, der für die PS1-Version damals schon nicht realisiert werden konnte.
Uäh, DraQue VII war meine Enttäuschung des Milleniums. Da brauch ich echt kein Remake, wenn sich die 3DS-Version noch gut spielen lässt.
Hätte da sehr viel lieber IX, bei dem durch den Wegfall des DQVC bzw. der Onlinefunktionen so ewig viel Inhalt fehlt und nicht mehr verfügbar ist.
Aber gut sieht das neue VII aus, das muss man zugeben. Wenn dann endlich auch noch die Charaktere die Klappe aufkriegen würden...
Ja. Zum Vergleich, die Wikipedia fasst den Inhalt in siebeneinhalb Zeilen zusammen, die Hälfte davon ist die Ausgangssituation des Spiels.
Ab Teil IV stehen die Teile komplett für sich allein.