Dragon Quest VII Reimagined legt einen 25 Jahre alten Klassiker komplett neu auf

Dicke Überraschung! Square Enix legt nach mit den Dragon-Quest-Neuauflagen und hatte für die Nintendo Direct heute nicht weniger als die Ankündigung von Dragon Quest VII Reimagined im Gepäck! Und mit dem 5. Februar sogar schon einen Termin dazu.

Eine wie auch immer geartete Neuauflage des siebten Teils war bereits vor Wochen ein Teil der Gerüchteküche. Heute bestätigten sich diese Gerüchte also. Dragon Quest VII erschien ursprünglich für PlayStation und in dieser Version nicht in Europa. 2016 schaffte es schließlich die Neuauflage für Nintendo 3DS auch zu uns.

Dragon Quest VII Reimagined ist dabei, der Name sagt es schon, mehr als ein Remake. Fans dürfen sich auf eine „neu interpretierte Geschichte mit einzigartigen, handgefertigten Charakteren“ freuen. Diese neue Geschichte dürfen nicht nur Nintendo-Fans genießen. Square Enix kündigte das Spiel auch für PlayStation 5, Xbox Series und PCs an.

Ein lebendiges Diorama!

Auch visuell wird das Spiel natürlich kräftig angepackt, der neue Stil soll dabei an ein „lebendiges Diorama“ erinnern. Die Charaktere von Akira Toriyama wurden mit Hilfe von echten Puppen in den 3D-Stil umgewandelt. Das rundenbasierte Gameplay wird verfeinert und der Spielablauf „gestrafft“, wie es heißt.

Zur neu interpretierten Story führt Square Enix aus: „Die Geschichte bleibt zwar dem Original treu, wurde aber aufgebessert und neu interpretiert, um für ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu sorgen. Neben dem Hauptabenteuer können SpielerInnen optionale Nebenquests, Geschichten und Minispiele erleben.“

Eine physische Collector’s Edition soll im Square Enix Store vorbestellt werden können. Details über Vertriebsformen im freien Handel und die „Switch 2“-Version werden wir euch nachliefern, sobald sie vorliegen, dann ggf. auch in einem neuen Beitrag.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Square Enix