Final Fantasy VII Remake erscheint auf Game Key Card, aber es gibt einen Trost für Fans

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint für Nintendo Switch 2 und es sieht fantastisch aus, wie wir schon im Rahmen der Gamescom feststellen konnten. Bei der Nintendo Direct lieferte Square Enix alle Informationen zur Portierung, die ihr braucht.

Allen voran ist da der konkrete Termin. Der erste Teil der Remake-Trilogie schlägt am 22. Januar 2026 für Switch 2 und zeitgleich auch für Xbox auf. Es gibt „Xbox Play Anywhere“-Unterstützung und eine Handelsversion für Nintendo Switch 2 sowie diverse Vorbestellerboni. Alle Informationen gibt’s nachfolgend!

Zunächst zur wahrscheinlich brennensten Frage: Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint zwar im Handel für Switch 2, allerdings nur auf der unbeliebten Game Key Card. Die deutsche Pressemeldung konkretisiert das zwar nicht, aber aus den USA gibt es eindeutige Signale. Das war angesichts der Größe des Spiels zu erwarten.

Physische Boni und der Preis

Der physische Vorbestellerbonus in Form eines Boosterpacks für Magic: The Gathering – Final Fantasy ist für die meisten Fans nur ein schwacher Trost. In den USA gibt es auch ein Wendecover, das es vermutlich auch zu uns schafft. Damit kann man immerhin den „Game Key Card“-Hinweis verschwinden lassen. Der Square Enix Store weist einen Preis von 49,99 Euro für die physische „Switch 2“-Version aus, andere Stores fehlen noch. Wer digital kauft, erhält das Originalspiel Final Fantasy VII als Bonus. Dieser Bonus ist bis zum 31. Januar 2026 verfügbar.

Ein neues Feature für „Switch 2“- und Xbox-Spielende gibt es mit der „exklusiven“ Game-Boost-Funktion. Sie soll das Abenteuer so leicht wie nie machen. „Die Game-Boost-Funktion bietet jederzeit unbegrenzte MP und TP, stets volle Limit- und ATB-Leisten während der Kämpfe, 9.999 Schaden, einfacheren Erwerb von Waffenfertigkeiten und vieles mehr […]“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO